Mercato immobiliare montagna Italia

Il mercato immobiliare delle località di montagna conferma una buona capacità di tenuta, con dinamiche differenziate a livello territoriale ma un filo conduttore chiaro: domanda ancora elevata, offerta limitata e crescente interesse per la casa vacanza come bene rifugio e investimento. I prezzi delle case in montagna hanno registrato un aumento medio dell’1%, con forti differenze da zona a zona.

La Lombardia si conferma la regione più dinamica, con un incremento medio dei valori del +7,3%, trainato in particolare dal comprensorio del Passo del Tonale e dalle località di Ponte di Legno e Temù. Qui la domanda resta sostenuta, mentre l’offerta è scarsa. A Ponte di Legno un bilocale in buono stato può arrivare a 260–270 mila euro, mentre il nuovo raggiunge 7.000 euro al metro quadro, con punte di 10.000 euro/mq per le costruzioni green.

Crescono anche i prezzi a Tirano (+8%), dove l’aumento del turismo legato al Trenino Rosso del Bernina ha favorito gli affitti brevi, riducendo l’offerta in vendita. A Bormio i prezzi di vendita restano sostanzialmente stabili, ma il mercato è in una fase attendista in vista delle Olimpiadi invernali. Gli affitti, invece, mostrano una forte vivacità: un bilocale ristrutturato in centro può arrivare a 8.000–9.000 euro per il solo mese di febbraio.

In Valle d’Aosta i prezzi sono sostanzialmente stabili (-0,3%), con andamenti differenziati tra valli e località. Cogne si conferma tra le mete più costose, con valori che arrivano a 3.500 €/mq per immobili ristrutturati. Nell’Alta Valle, Cervinia mantiene quotazioni elevate: 6.000–7.000 €/mq nelle zone centrali, con punte di 10.000 €/mq per il nuovo.

In Piemonte i prezzi restano stabili, ma la domanda è vivace. A Bardonecchia, ben collegata con Milano e Torino, i bilocali da 40–50 mq si acquistano tra 130 e 140 mila euro. Sestriere mostra invece una dinamica più vivace, con una crescita degli acquisti di piccoli tagli anche a scopo di investimento. Nel Trentino-Alto Adige i prezzi crescono del +3,8%. A Arco il mercato è stabile, ma cresce l’interesse per le nuove costruzioni.

In Veneto, ad Asiago e Gallio, i prezzi sono in leggero aumento per effetto della scarsa offerta. Le quotazioni dell’usato si aggirano intorno a 2.900 €/mq, mentre il nuovo supera i 4.500 €/mq. In Abruzzo, invece, Roccaraso registra un calo dei prezzi dell’8,5% sull’usato, penalizzato dall’abbondanza di nuove costruzioni in classe A e B, vendute tra 3.500 e 4.000 €/mq.