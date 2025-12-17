13.1 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Viaggi

Mercato immobiliare montagna Italia

Da stranotizie
Mercato immobiliare montagna Italia

Il mercato immobiliare delle località di montagna conferma una buona capacità di tenuta, con dinamiche differenziate a livello territoriale ma un filo conduttore chiaro: domanda ancora elevata, offerta limitata e crescente interesse per la casa vacanza come bene rifugio e investimento. I prezzi delle case in montagna hanno registrato un aumento medio dell’1%, con forti differenze da zona a zona.

La Lombardia si conferma la regione più dinamica, con un incremento medio dei valori del +7,3%, trainato in particolare dal comprensorio del Passo del Tonale e dalle località di Ponte di Legno e Temù. Qui la domanda resta sostenuta, mentre l’offerta è scarsa. A Ponte di Legno un bilocale in buono stato può arrivare a 260–270 mila euro, mentre il nuovo raggiunge 7.000 euro al metro quadro, con punte di 10.000 euro/mq per le costruzioni green.

Crescono anche i prezzi a Tirano (+8%), dove l’aumento del turismo legato al Trenino Rosso del Bernina ha favorito gli affitti brevi, riducendo l’offerta in vendita. A Bormio i prezzi di vendita restano sostanzialmente stabili, ma il mercato è in una fase attendista in vista delle Olimpiadi invernali. Gli affitti, invece, mostrano una forte vivacità: un bilocale ristrutturato in centro può arrivare a 8.000–9.000 euro per il solo mese di febbraio.

In Valle d’Aosta i prezzi sono sostanzialmente stabili (-0,3%), con andamenti differenziati tra valli e località. Cogne si conferma tra le mete più costose, con valori che arrivano a 3.500 €/mq per immobili ristrutturati. Nell’Alta Valle, Cervinia mantiene quotazioni elevate: 6.000–7.000 €/mq nelle zone centrali, con punte di 10.000 €/mq per il nuovo.

In Piemonte i prezzi restano stabili, ma la domanda è vivace. A Bardonecchia, ben collegata con Milano e Torino, i bilocali da 40–50 mq si acquistano tra 130 e 140 mila euro. Sestriere mostra invece una dinamica più vivace, con una crescita degli acquisti di piccoli tagli anche a scopo di investimento. Nel Trentino-Alto Adige i prezzi crescono del +3,8%. A Arco il mercato è stabile, ma cresce l’interesse per le nuove costruzioni.

In Veneto, ad Asiago e Gallio, i prezzi sono in leggero aumento per effetto della scarsa offerta. Le quotazioni dell’usato si aggirano intorno a 2.900 €/mq, mentre il nuovo supera i 4.500 €/mq. In Abruzzo, invece, Roccaraso registra un calo dei prezzi dell’8,5% sull’usato, penalizzato dall’abbondanza di nuove costruzioni in classe A e B, vendute tra 3.500 e 4.000 €/mq.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Scialatielli ai frutti di mare
Articolo successivo
Festival Thiene il suono del domani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.