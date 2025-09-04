Mercato Immobiliare in Italia: Crescita delle Compravendite

Nel IV trimestre del 2024, i dati dell’Istat mostrano un incremento nelle compravendite immobiliari e una ripresa dei mutui ipotecari. L’Ufficio Studi di FIMAA Italia evidenzia che questo trend positivo si allinea con le indagini effettuate tra la metà del 2024 e l’inizio del 2025.

Sono state registrate 284.812 convenzioni notarili di compravendita, con una crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente e del 3,9% rispetto al trimestre precedente. Il settore residenziale rappresenta il 93,7% delle transazioni, con una crescita significativa nel Nord-est e nel Sud Italia, entrambi con un aumento del 7,3%. Anche il settore dei mutui mostra segni incoraggianti, con 98.608 convenzioni notarili, un incremento del 16,9% rispetto all’anno passato, con aumenti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Questi dati confermano le osservazioni di FIMAA, che già nel secondo quadrimestre del 2024 avevano notato una stabilità delle compravendite e una ripresa della domanda, sostenuta dal calo dei tassi di interesse e dall’attenzione verso immobili energeticamente efficienti. Per il primo quadrimestre del 2025, FIMAA prevede 725.000 compravendite annuali, con una crescita moderata e una domanda solida, soprattutto per le nuove abitazioni, i cui prezzi sono in aumento del 9,4%.

Santino Taverna, presidente nazionale di FIMAA Italia, afferma che i dati ISTAT evidenziano la resilienza del mercato immobiliare, capace di adattarsi alle sfide economiche. La tenuta delle compravendite e la ripresa dei mutui indicano una ritrovata fiducia da parte di famiglie e investitori. Taverna sottolinea l’importanza di politiche pubbliche che favoriscano l’accesso alla casa e incentivino la riqualificazione del patrimonio immobiliare.