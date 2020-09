Roma in pole per Jovic

– Giornata calda in casa Milan. Dalla Norvegia è in arrivo Jens Petter Hauge che dopo le visite mediche si legherà ufficialmente ai rossoneri. Il giocatore non resterà al Bodo/Glimt in prestito come si pensava inizialmente, ma rimarrà a Milanello dove sarà subito a disposizione del tecnico Pioli. Il giocatore è costato appena 5 milioni di euro e sulle sue tracce c’erano anche i due club di Manchester e, soprattutto, il Lipsia. Il diavolo, però, sta lavorando anche per Federico Chiesa, nel mirino anche della Juventus, ma per l’assalto all’attaccante della Fiorentina, Maldini e Massara vogliono prima vedere l’esito della sfida di Europa League contro il Rio Ave. Si avvicina, invece, l’addio di Paquetà. Il Lione ha offerto 18 milioni per il cartellino del brasiliano con l’opzione del prestito con diritto di riscatto. Il Milan vuole, invece, il riscatto obbligatorio. La partenza di Paquetà permetterà ai rossoneri di investire sulla difesa dove restano vive le ipotesi Fofana del Saint Etienne, Dalot del Manchester United e Tomiyasu del Bologna.

Si allontana dall’orbita Milan, invece, Luka Jovic. Il 22enne serbo, fuori dal progetto di Zinedine Zidane, è ora un obiettivo della Roma. L’indiscrezione di mercato arriva dal quotidiano spagnolo ‘As’ secondo cui in pole position per il giocatore c’è la formazione giallorossa seguita da Inter e Milan, tra le possibili destinazioni anche il Manchester United. A pesare sulla decisione definitiva sarà la reale possibilità di giocare di Jovic, per questo motivo la Roma sembra essere la destinazione che garantirebbe più spazi all’attaccante.

Fiorentina, Chiesa verso l’addio

La Fiorentina vuole blindare Chiesa, ma non sarà facile in questa settimana trattenere il giocatore pressato da Juve (entro giovedì arriverà l’offerta ufficiale) e Milan (che attende giovedì per conoscere il proprio futuro in Europa). I viola, inoltre si sarebbero convinti a lasciar partire in prestito Dusan Vlahovic (anche se al momento non ci sono pretendenti concrete) e lasciare spazio all’ex Milan, ora all’Hertha Berlino, Piatek. Il club tedesco, però, avrebbe rimandato al mittente l’offerta per l’attaccante polacco. I toscani sono ancora alla ricerca di un vice-Biraghi, oltre a un difensore centrale: Fazio in vantaggio su Lyanco e Martinez Quarta.

L’Inter non molla Kantè, ma ecco le alternative

L’Inter non si accontenta. Conte vuole Kantè, ma il Chelsea non è disposto a regalarlo. Aspettando i soldi del Tottenham per Skriniar, i nerazzurri valutano serie alternative al francese qualora non dovesse arrivare. I nomi ormai sono sempre gli stessi da giorni e cioè Thomas dell’Atletico Madrid, Tolisso del Bayern Monaco, Sissoko del Tottenham a questi si è aggiunto l’ex Milan Locatelli, corteggiato, però, anche dalla Juventus. Guardando alla difesa, nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare con gli Spurs per lo slovacco, i nomi più accostati sono Smalling (ormai difficile il suo ritorno alla Roma) e Milenkovic (sul quale, però, la Fiorentina non fa sconti).

Il Real offre Hazard alla Juve, ma vuole De Ligt

Si muove anche la Juventus che oltre a trattare Chiesa con la Fiorentina, Locatelli col Sassuolo e Smalling col Manchester United, deve guardarsi le spalle dall’assalto del Real Madrid per De Ligt. Secondo il portalo iberico “Don Balon”, infatti, i blancos avrebbero proposto il cartellino di Hazard più un conguaglio economico per arrivare al difensore olandese, offerta, però, rifiutata dalla dirigenza bianconera. Resterà a Torino Mattia De Sciglio. In uscita Daniele Rugani e Sami Khedira. Per il primo le richieste sono tutte dalla Premier: West Ham, Newcastle e Fulham. Per il tedesco, invece, si profila una risoluzione del contratto. Manchester United su Douglas Costa.

Le altre operazioni di mercato

Il Benevento ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Torino di Iago Falque. Il 30enne centrocampista offensivo spagnolo, ex Genoa e Roma, ha indossato la maglia del Torino dal 2016 ad oggi, totalizzando 102 presenze e 30 gol. La Lazio sta chiudendo la cessione di Wallace ai turchi del Malatyaspor. Il Cagliari ha messo nel mirino Sabelli del Brescia. Il West Ham ha avviato i contatti col Napoli per Maksmovic sul quale, però, c’è anche il Fulham. Quasi fatta per Gaston Ramirez al Torino, manca solo l’ok del giocatore. In casa blucerchiata, invece, in arrivo il difensore norvegese Hermansen dal Fradrikstad.