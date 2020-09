Milik, futuro in Premier?

– Doveva essere la giornata delle firme, è stata la giornata del ribaltone. Visto lo stallo del fne settimana è stata la Juve a fare la prima mossa per far cadere il domino degli attaccanti. Non ha aspettato Dzeko, che pure era la prima scelta di Pirlo, ed è andata a Madrid a chiudere per Morata: lo spagnolo torna in prestito dall’Atletico per 9 milioni (con l’opzione di rinnovo del prestito anche per un’altra stazione) più il diritto di riscatto fissato a 45 milioni. A questo punto il posto di Morata all’Atletico dovrebbe essere preso da Luis suarez, mollato dalla Juve per le lungaggini burocratiche relative all’ottenimento del passaporto comunitario.

Morata alla Juve rischia di diventare un grosso problema per il Napoli che ancora non riesce a risolvere le ultime grane con Milik per il passaggio alla Roma. Un trasferimento che, a questo punto rischia seriamente di saltare visto che la società giallorossa, che voleva una riformulazione dell’offerta base su cui era stato abbozzato l’accordo considerate le operazioni alle due ginocchia del polacco, si terrà volentieri Dzeko. A questo punto è probabile che Milik trovi una squadra in Premier League.

Il Psg piomba su Koulibaly

Nel frattempo De Laurentiis deve fare i conti con un altro scontento in casa, Koulibaly che ha espressamente chiesto di andar via. Il problema è che il presidente azzurro non è disposto ad ascoltare offerte inferiori a 70 milioni. Il Manchester City, che a lungo ha corteggiato il giocatore, non è andato oltre i 60, bonus inclusi. Nella trattativa potrebbe, a questo punto, inserirsi il Psg che vorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto accontentando, nella cifra, De Laurentiis che gradirebbe, però, venderlo subito definitivamente. Se ne parlerà sicuramente nei prossimi giorni.

Inter: ufficiale Vidal, Godin al Cagliari

L’acquisto di Morata da parte della Juve oscura la notizia dell’arrivo di un ex juventino all’Inter alla corte di Conte. Si tratta di Arturo Vidal che ha finalmente risolto le ultime pendenze con il Barcellona e ha firmato un biennale con i nerazzurri. L’operazione Vidal è scattatra dopo la cessione di Godin al Cagliari. Il difensore nel pomeriggio ha superato le visite mediche a Roma e domani volerà a Cagliari per firmare un triennale.

La Lazio rivuole Hoedt, Samp su Candreva

Anche la Lazio, così come la Juve, pensa al ritorno di un ex: è il difensore Wesley Hoedt, di proprietà del Southampton, che potrebbe tornare in biancoceleste con la formula del prestito per rinforzare il reparto arretrato. E’ ormai fatta per Keita Balde alla Sampdoria e a confermarlo è il presidente blucerchiato Massimo Ferrero: “Lo considero un nostro giocatore. Nei prossimi giorni svolgerà le visite mediche”. Una Samp che, alla luce della pesante sconfitta all’esordio contro la Juventus, ha messo nel mirino anche Antonio Candreva per un possibile derby di mercato con il Genoa.

Spezia, preso Estevez. Spal vicina a Esposito

Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto di Nahuel Estevez (prestito con diritto), centrocampista argentino, dall’Estudiantes de La Plata, ma attende altri tre importanti rinforzi. Attesi in città nelle prossime ore Lucien Agoumé (prestito dall’Inter), Tommaso Pobega (sempre a titolo temporaneo dal Milan) e il difensore del Torino Koffi Djidji. La Spal è in trattativa avanzata con l’Inter per prendere in prestito Esposito e, sempre dall’Inter, il Verona dovrebbe riottenere in prestito Eddie Salcedo, che nella scorsa stagione ha giocato proprio in maglia gialloblù.