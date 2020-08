ROMA – Anche la storia del calcio è piena di esempi di figli d’arte che provano a fare carriera, magari emulando padri entrati nella storia. Quasi mai ci riescono, salvo rare eccezioni (Paolo Maldini su tutti). Adesso i Los Angeles Galaxy hanno ingaggiato uno di questi giocatori, ovvero il portiere Jonathan Klinsmann, figlio dell’ex attaccante dell’Inter e della Germania Jurgen. Nazionale statunitense under 23, Jonathan è reduce dall’esperienza in Svizzera con il San Gallo. Etienne Eto’o invece, figlio di quel Samuel che ha contribuito non poco al ‘triplete’ dell’Inter, ha compiuto 18 anni questa settimana, celebrando il traguardo con la firma del contratto con il Real Oviedo, in cui giocherà per le prossime stagioni.

Il Parma esonera D’Aversa

Adesso è ufficiale. Il Parma ha esonerato Roberto D’Aversa. “Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni”dice la nota del club ducale che continua: “Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”. Al suo posto dovrebbe arrivare l’ex allenatore del Lecce, Fabio Liverani.





CR7 torna, Ibrahimovic forse

Due campioni come Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic vivono momenti opposti. Il portoghese non vede l’ora di essere in campo a Torino con la Juventus per inaugurare il nuovo corso targato Andrea Pirlo, e chiede alla società un centravanti di ruolo che possa giocargli accanto. CR7 avrebbe infatti dato l’ok per l’ingaggio di Dzeko. Lo svedese invece temporeggia ancora sul rinnovo col Milan e la società rossonera comincia a essere infastidita da questo atteggiamento. Probabilmente sarà decisiva la prossima settimana.





Napoli, Allan e Koulibaly in stand-by. Ruiz resta

Il Napoli è pronto a ripartire ma, come tante altre squadre in questa anomala stagione, è bloccato dal mercato. De Laurentiis è concentrato sulle cessioni, dopo l’investimento Osimhen non si muoverà per eventuali nuovi acquisti senza aver monetizzato le partenze di alcuni giocatori. Non c’è ancora l’accordo complessivo con l’Everton per Allan, il Manchester City prende tempo per Koulibaly e il rilancio a 70 milioni più bonus potrebbe arrivare ai primi di settembre. C’è poi il nodo Milik che attende ancora la Juventus nonostante Paratici si sia mosso già per altri profili come Dzeko, Benzema e Lacazette. Salvo clamorose offerte invece, Fabian Ruiz resterà. Secondo quanto scrive ‘Mundo Deportivo’, lo spagnolo, corteggiato da tempo dal Barcellona, inizia a rendersi conto che il club azzurro non lo lascerà partire in questa sessione di mercato estivo. Il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto al suo presidente di poter contare ancora sull’ex centrocampista del Betis. Quindi, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile di 80 o 90 milioni di euro, il mancino non si muoverà dal San Paolo.

Benali prolunga col Crotone, il Monza vuole Giovinco

Mentre Ahmad Benali ha prolungato ufficialmente il suo contratto con il Crotone, appena promosso in A, in Serie B è attivissimo il Monza. La squadra di Berlusconi e Galliani è alla ricerca di elementi per fare il salto di categoria nella prossima stagione e Sebastian Giovinco sembrerebbe fare il caso dei biancorossi, anche se permane il nodo ingaggio.





Barcellona su Angelino del City

Andando all’estero, secondo la ‘Bbc’ il Barcellona è interessato al difensore del Manchester City Angelino. Il 23enne terzino spagnolo è appena tornato agli ordini di Pep Guardiola dopo un prestito di sei mesi al Lipsia, che ha raggiunto le semifinali di Champions League. Arrivato ai Citizens nel 2014, Angelino è andato in prestito agli olandese del Psv Eindhoven nel 2018, tornando alla base la scorsa estate, dopo il pagamento, da parte del City, della clausola di riacquisto di 5,3 milioni di sterline (oltre 5,8 milioni di euro). Angelino ha collezionato 12 presenze in prima squadra con il City la scorsa stagione prima di trasferirsi in Germania. L’accordo con il Lipsia conteneva un’opzione di acquisto di 30 milioni di euro, cifra che il club di Premier League vorrebbe chiedere ai blaugrana, che stanno cercando di rimodellare la squadra con il nuovo tecnico Ronald Koeman dopo la sconfitta per 8-2 in Champions League subita dal Bayern Monaco.







