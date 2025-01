Mercato globale degli smartphone: previsione di crescita del 4% nel 2024 dopo il minimo decennale del 2023

Il mercato globale degli smartphone ha mostrato segnali di ripresa nel 2024, con una crescita del 4% rispetto all’anno precedente, dopo due anni di cali, incluso il 2023, che è stato il peggior anno dell’ultimo decennio. Secondo Counterpoint Research, il miglioramento del sentiment dei consumatori è stato favorito dall’attenuazione delle pressioni macroeconomiche, portando a una ripresa della domanda. Tarun Pathak ha dichiarato che il 2024 è un anno di normalizzazione, poiché gli smartphone restano essenziali per la vita quotidiana. Il mercato ha iniziato a recuperare già dal quarto trimestre del 2023, registrando crescita per cinque trimestri consecutivi, trainata da Europa, Cina e America Latina.

Samsung ha mantenuto la prima posizione nel mercato grazie alla forte domanda per i suoi modelli S24 e A-series. La serie S24, primo smartphone concepito per l’intelligenza artificiale, ha ottenuto un buon successo, in particolare in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Apple, al secondo posto con il 18% di quota di mercato, ha lanciato l’iPhone 16, che ha ricevuto una risposta mista a causa della mancanza della funzione Apple Intelligence al debutto, ma ha visto una crescita significativa nei mercati emergenti come America Latina, Africa e Asia-Pacifico. Ivan Lam ha notato una preferenza dei consumatori per i modelli ultra-premium, specialmente in Cina, dove la quota dei modelli Pro e Pro Max è aumentata.

Xiaomi ha avuto la crescita più rapida tra i primi cinque marchi, grazie a una ristrutturazione del portafoglio e all’espansione. OPPO ha mostrato un rinnovato slancio, mentre Vivo ha registrato forti performance in India e Cina. Il 2024 ha visto anche la crescita di marchi emergenti come HONOR e Motorola, oltre al ritorno di Huawei in Cina, riducendo la quota di mercato dei primi cinque marchi.

L’introduzione della GenAI sugli smartphone rappresenta un’innovazione significativa, limitata al segmento premium ma prevista come standard nei dispositivi di fascia media entro il 2028. La premiumizzazione ha sostenuto la crescita dei ricavi, poiché le vendite di smartphone ultra-premium sono aumentate, supportate da sussidi nei mercati sviluppati. Si prevede che nel 2025 i ricavi cresceranno dell’8% all’anno, superando il tasso di crescita dei volumi.