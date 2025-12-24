Mercato farmaci obesità India

I colossi farmaceutici globali Eli Lilly e Novo Nordisk stanno accelerando per consolidare la loro posizione di leadership nel fiorente mercato indiano dei farmaci contro l’obesità. La strategia di Novo punta su tagli ai prezzi e lanci accelerati, mentre i prodotti di Lilly hanno beneficiato dell’ingresso anticipato sul mercato. Entrambe le aziende si sono concentrate su un’intensa sensibilizzazione dei medici, una pubblicità più aggressiva sull’obesità, collaborazioni con cliniche, incentivi per i pazienti e accordi di distribuzione con produttori locali.

L’India, che si prevede avrà la seconda più grande popolazione mondiale in sovrappeso o obesa, sta diventando un campo di battaglia chiave per i farmaci anti-obesità. Gli analisti prevedono che il mercato globale di questi farmaci raggiungerà i 150 miliardi di dollari all’anno. Sebbene gli Stati Uniti restino il mercato più grande per i farmaci contro l’obesità, i primi dati sulle vendite in India mostrano un’adozione rapida, nonostante la maggior parte dei pazienti nel paese più popoloso del mondo paghi di tasca propria i medicinali.

Mounjaro di Lilly, approvato per diabete e perdita di peso in India, è diventato la terapia più venduta per valore, con vendite raddoppiate nei mesi successivi al lancio di marzo, superando Wegovy di Novo. Novo ha tagliato il prezzo di Wegovy in India fino al 37% a novembre, portando la dose più bassa a 10.850 rupie per una confezione mensile. La società di analisi dati Pharmarack ha stimato che il mercato valesse attualmente 6,28 miliardi di rupie, con una crescita di cinque volte rispetto al 2021.

Oltre 20 aziende farmaceutiche indiane prevedono di lanciare versioni più economiche del farmaco dimagrante di Novo in India non appena il brevetto sul principio attivo semaglutide scadrà a marzo. Gli analisti si aspettano che i farmaci generici costeranno circa il 60% in meno, intensificando la competizione per la supremazia in un mercato sensibile al prezzo come quello indiano. Lilly ha stretto una partnership con Cipla per lanciare un secondo marchio di tirzepatide, Yurpeak, rivolto alle città minori, e ha collaborato con Apollo Hospitals per sensibilizzare su obesità e diabete. Novo ha stretto una partnership con Emcure Pharmaceuticals e ha lanciato un secondo marchio di semaglutide, Poviztra, per ampliare la distribuzione oltre le grandi città indiane.