Mercato Estero: Novità su Kolo Muani e Cheddira

Il calciomercato continua a muoversi intensamente in Italia e nel resto d’Europa, con diverse trattative in corso. La Juventus sta cercando di chiudere un accordo per il ritorno di Kolo Muani, un’operazione che potrebbe avvenire in prestito con obbligo di riscatto per circa 65 milioni. Fan della Juventus attendono sviluppi anche sul fronte Vlahovic.

Intanto, il Parma ha ufficializzato la cessione di Mattia Piermarini al Milan, dove il giovane difensore sarà integrato nell’organico del Milan Futuro. Sempre il Parma è vicino a finalizzare l’affare per Frigan, il croato attaccante, attualmente in fase di visite mediche.

L’Udinese si sta muovendo per acquisire Walid Cheddira, attaccante in uscita dal Napoli, mentre il Napoli ha dimostrato interesse per Douglas Luiz della Juventus, con il Nottingham Forest che sta monitorando la situazione.

La Roma è attualmente in trattativa per Leon Bailey dell’Aston Villa, puntando a un prestito oneroso con diritto di riscatto. Sempre in casa Roma, l’Inter si trova in fase di stallo per Lookman, considerando un possibile cambio di strategie.

Il Milan, infine, ha avviato le visite mediche per il terzino Athekame, già trovato un accordo con gli Young Boys. Le operazioni di mercato continuano a suscitare grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa dell’apertura ufficiale delle nuove stagioni nei rispettivi campionati.