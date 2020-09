Inter, è arrivato il momento di Vidal. Il Bayern rimanda diero Perisic

– Ciprian Tatarusanu al Milan. Sarà il portiere classe 1986 il vice di Gigio Donnarumma dalla prossima stagione. L’estremo difensore rumeno del Lione, con un passato alla Fiorentina, giovedì sarà in Italia per le visite mediche per poi firmare un accordo che lo legherà ai rossoneri per tre anni. Sull’asse Lione-Milano, però, si discute anche la cessione di Lucas Paquetà. Il giocatore brasiliano, acquistato dal diavolo a 35 milioni di euro, è valutato intorno ai 25 milioni. Intanto in casa Milan è finalmente arrivato il giorno di Sandro Tonali. L’ormai ex centrocampista del Brescia, che ieri ha chiesto a Gattuso il permesso di indossare la maglia numero 8, dopo le visite di rito si legherà ufficialmente ai rossoneri. Prosegue la ricerca di un centrale e Milenkovic della Fiorentina è, al momento, la pista più battuta. In stallo la trattativa col Chelsea per Bakayoko.

Esubero di centrocampisti in casa Inter. Arturo Vidal si è liberato nella notte del contratto che lo legava al Barcellona e non è escluso che arrivi a Milano in giornata stessa. Per lui è già pronto un biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Conte, però, vuole anche uno tra Tolisso del Bayern Monaco e Kantè del Chelsea, ma prima dovrà smaltire la mediana. Brozovic non andrà al Bayern e dal club bavarese, per bocca del tecnico Flick, fanno sapere che Ivan Perisic non verrà confermato per la prossima stagione. A questi si aggiunge la situazione di Nainggolan: sul belga Conte non ha ancora deciso. Il Ninja vuole dimostrare il proprio valore a Milano, ma il club allo stesso tempo dalla sua cessione potrebbe ottenere milioni utili per nuovi acquisti. Intanto i nerazzurri hanno ufficializzato il prestito di Dimarco al Verona dove ha giocato l’ultima stagione.

Morata-Juve, l’Atletico fa muro

L’Atletico Madrid e Diego Simeone blindano Alvaro Morata. Secondo il quotidiano catalano “Sport”, il 27enne attaccante spagnolo sarebbe tentato dalla possibilità di tornare alla Juventus e avrebbe chiesto al club il via libera. Che però non è arrivato: i colchoneros, che hanno pagato Morata 56 milioni di euro un anno e mezzo fa per prenderlo dal Chelsea, cercano sì un attaccante, ma per sostituire Diego Costa, trattenendo invece l’ex Real. Morata, però, non si sente più un titolare indiscusso, specie dopo che il Cholo ha avanzato Marcos Llorente, mentre in bianconero Andrea Pirlo, suo compagno di squadra durante le due stagioni torinesi, gli avrebbe garantito un ruolo da protagonista.

Atalanta, ufficiale Piccini dal Valencia

Rinforzo in difesa per l’Atalanta, che ha ufficializzato l’arrivo dal Valencia, in prestito con diritto di riscatto, di Cristiano Piccini. Classe 1992, laterale di piede destro capace di giocare sia come terzino che come esterno a tutta fascia, ha lasciato l’Italia nel 2014 dopo aver giocato col Livorno in serie A: da allora ha vestito le maglie di Betis Siviglia, Sporting Lisbona e quindi Valencia. Il giocatore, già nel giro della Nazionale di Mancini, prenderà il posto di Castagne, passato al Leicester.

Genoa, visite mediche per Czyborra. Udinese, torna Forestieri

Visite mediche in casa Genoa per Lennart Czyborra che arriverebbe dall’Atalanta con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il Benevento è a un passo da Bryan Dabo della Forentina. Fernando Forestieri torna all’Udinese nove anni dopo l’ultima volta: biennale per lui. La Samp ha chiuso per Antonio Marin con la Dinamo Zagabria. Lazio-Kumbulla, prosegue la trattativa col Verona: 20 milioni e il cartellino di Andre Anderson, offerta per ora rifiutata dagli scaligeri. L’alternativa potrebbe essere Kabak dello Schalke04. Si intensica la trattativa tra Napoli e Cagliari per Nahitan Nandez dopo l’ok arrivato nella notte dal procuratore del giocatore. I sardi sarebbero interessati anche al cartellino di Adam Ounas che non rientra nei piani di Gattuso. Stephan El Shaarawy potrebbe tornare in Italia. Nelle ultime ore si fanno insistenti le voci di un interessamento da parte del Bologna per l’attaccante italiano, che attualmente milita nello Shanghai Shenhua, in Cina.

Barcellona, nel mirino Garcia, Depay e Wijnaldum

Il Barcellona si muove per Eric Garcia. Secondo la stampa catalana, sarebbe stata già presentata un’offerta al Manchester City per il 19enne difensore cresciuto nella Masia blaugrana e in scadenza nel 2021: 15 milioni di euro sul piatto contro i 25 chiesti dagli inglesi. Ma gli obiettivi principali restano Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. Per il 26enne attaccante olandese, il Lione fa resistenza sebbene lo stesso giocatore scalpiti per ritrovarsi agli ordini di Koeman. Il club francese chiede 30 milioni di euro e apre alla possibilità di includere il cartellino di Samuel Umtiti, scaricato da Koeman. Sul fronte Wijnaldum, la situazione è simile a quella di Depay: il giocatore è in scadenza, ma il Liverpool chiede 17 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Barcellona. I Reds hanno però bisogno di fare cassa per arrivare a Thiago Alcantara, per il quale il Bayern chiede 30 milioni. Resterà invece Coutinho: il suo agente Kia Joorabchian ha confermato che Koeman vuole puntare sul brasiliano, di rientro dal prestito al Bayern.