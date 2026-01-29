Mercato DXP in Italia

Il mercato delle Digital Experience Platform (DXP) sta vivendo un’accelerazione senza precedenti, grazie alle tecnologie emergenti guidate dall’intelligenza artificiale. La prossima grande rivoluzione del mercato DXP sarà l’agentic AI, sistemi di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni in autonomia, senza necessità di supervisione umana continua.

A differenza della generative AI tradizionale, l’agentic AI opera come un vero e proprio agente autonomo, capace di analizzare scenari, avviare processi ed eseguire attività complesse. Molte organizzazioni stanno già esplorando casi d’uso concreti, come l’automazione dei servizi clienti, la gestione dinamica dei contenuti e l’orchestrazione di workflow interamente autonomi.

Per il potenziale dell’agentic AI possa realizzarsi pienamente, il mercato DXP dovrà creare piattaforme e servizi progettati per consentire agli agenti di agire nel mondo reale, in modo sicuro, tracciabile e affidabile. La prossima frontiera sarà l’agent-to-agent communication, sistemi agentici che dialogano tra loro per risolvere richieste, eseguire transazioni e produrre risultati con un intervento umano minimo.

Un cambiamento significativo in corso nelle DXP riguarda il modo in cui gli utenti interagiranno con i sistemi, con l’adozione crescente delle interfacce vocali. Gli utenti non dovranno più digitare istruzioni, ma parleranno ai propri dispositivi, che saranno capaci di comprendere, interpretare e portare a termine le attività richieste.

Il successo delle piattaforme DXP dipenderà dalla capacità di integrare agentic AI in architetture solide e scalabili, garantire un passaggio fluido dalle interfacce visuali a quelle audio e offrire esperienze naturali e affidabili, basate su sistemi intelligenti e autonomi. Le piattaforme DXP non saranno più solo strumenti per gestire contenuti e interazioni digitali, ma ecosistemi intelligenti, capaci di prendere decisioni, comunicare autonomamente e offrire un’esperienza utente radicalmente più naturale e fluida.