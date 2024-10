Mercato dell’Auto Europeo in Discesa: -4,2% a Settembre

Le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a settembre 2024 sono state 1.118.083, con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023, influenzato in particolare dalla diminuzione delle auto diesel (-23,8%) e benzina (-18,8%). Le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria sono aumentate del 13,9%, raggiungendo 213.443 unità. Nel periodo gennaio-settembre 2024, le immatricolazioni totali sono state 9.779.605, con una crescita dell’1% rispetto all’anno precedente. Nella sola Unione Europea, a settembre, le registrazioni sono state 809.163, collezionando una flessione del 6,1%. Da gennaio a settembre, invece, le vendite nell’Ue hanno visto un aumento dello 0,6%.

Stellantis, a settembre, ha immatricolato 148.306 veicoli, registrando una diminuzione del 26% rispetto allo scorso anno e una riduzione della quota di mercato dal 17,2% al 13,3%. Nei primi nove mesi del 2024, la casa automobilistica ha venduto 1.550.043 auto, con un calo del 6% rispetto all’analogo periodo del 2023 e una quota di mercato del 15,9%. Nei principali mercati europei, la Francia e l’Italia hanno visto cali rispettivi dell’11,1% e del 10,7%, mentre la Spagna ha registrato un aumento del 6,3%. In totale, Spagna e Italia hanno mostrato risultati positivi da gennaio a settembre, mentre Francia e Germania hanno subito flessioni.

Analizzando il mercato delle motorizzazioni, le immatricolazioni delle auto elettriche a batteria da gennaio a settembre 2024 sono state 1.433.225, in calo del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le ibride plug-in hanno visto una diminuzione del 3,8%. Tuttavia, le ibride non plug-in hanno registrato una crescita del 19,2%. Le auto a benzina, pur rimanendo le più vendute, hanno visto una diminuzione del 5,6% con 3.337.265 unità nei primi nove mesi. Anche le immatricolazioni delle auto diesel sono calate dell’11,5% a 1.058.545 unità. In Unione Europea, a settembre, le auto elettriche rappresentano il 17,3% del mercato, in crescita rispetto al 14,8% dell’anno scorso, mentre le ibride plug-in hanno visto un calo significativo. Le ibride non plug-in hanno superato le vendite delle auto a benzina, con una quota di mercato del 32,8%.