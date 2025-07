Mercato del lusso 2025: previsioni in calo e nuove opportunità

Il mercato del lusso affronta un periodo di incertezze, evidenziato da un recente studio di Altagamma e Bain. Dopo un finale di 2024 caratterizzato da risultati positivi, le previsioni per il 2025 indicano una possibile contrazione tra il -2% e il -5%. Questi dati emergono dal report “Luxury Goods Worldwide Market Study – Spring Update”, che sottolinea come il primo trimestre del 2025 abbia già mostrato segnali di flessione.

Gli analisti hanno delineato tre scenari futuri: il primo suggerisce una ripresa, con possibilità di crescita fino al +2%, qualora si verifichi un miglioramento della fiducia dei consumatori. Il secondo, più pessimista, prefigura un’ulteriore forte contrazione, arrivando fino a -9%, se si verificassero crisi finanziarie o geopolitiche. Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, ha fatto notare che, sebbene molti marchi stiano affrontando difficoltà, esistono anche opportunità di crescita, con 300 milioni di nuovi consumatori potenziali nei prossimi cinque anni.

Il report ha messo in evidenza che, per la prima volta dal 2008, il mercato dei beni di lusso personali ha registrato segni negativi, influenzato da fattori globali come tensioni internazionali, inflazione e incertezze politiche. Negli Stati Uniti, le vendite sono colpite da una contrazione dei consumi, mentre in Cina, un tempo motore di crescita, il contesto economico è divenuto più cauto. Anche in Europa e Giappone si nota una diminuzione del turismo di alta gamma. In contrasto, il Medio Oriente, insieme a America Latina e Sud-est asiatico, si sta affermando come nuove regioni chiave per il mercato del lusso.