Mercato del lavoro Usa in stallo

Il mercato del lavoro statunitense ha registrato un rallentamento significativo, con la creazione di soli 50.000 posti di lavoro nell’ultimo mese dell’anno. Questo dato, insieme alle revisioni al ribasso dei mesi precedenti, ha portato il totale delle nuove assunzioni a 584.000 unità, contro i 2 milioni registrati l’anno precedente. La situazione è particolarmente preoccupante, poiché negli ultimi otto mesi dell’anno l’economia americana ha creato soltanto 93.000 posti di lavoro, meno di 12.000 al mese.

In Cina, il rischio di deflazione sembra attenuarsi, ma non scompare. L’inflazione ha raggiunto lo 0,8% a dicembre, il livello più elevato da febbraio 2023, dopo essere risultata negativa per sei mesi su otto. Il governo cinese ha adottato misure per rilanciare la domanda interna, tra cui incentivi all’acquisto di alcuni beni durevoli e interventi per limitare gli sconti praticati dai produttori. Queste politiche stanno iniziando a mostrare effetti concreti, ma la dinamica dei prezzi continua a rimanere debole e il rischio deflazione non può ancora essere considerato archiviato.

Nell’area euro, l’inflazione è scesa al 2% a dicembre, dal 2,1% del mese precedente, mentre l’inflazione di fondo è scesa al 2,3%. Il ritorno del carovita a un livello in linea con l’obiettivo della Banca centrale europea rafforza la possibilità per la Bce di mantenere un orientamento prudente in politica monetaria. I tassi di interesse potrebbero restare stabili ancora a lungo, anche se i mercati iniziano a considerare l’ipotesi di un primo taglio entro settembre.

I prodotti finanziari hanno registrato variazioni positive, con il Ishares Eu Govt Bond 5-7y e l’Xtrackers iBoxx Corp Bd Yld che hanno guadagnato lo 0,5%, mentre il Vanguard USD Trea. Bond e l’Xtrackers II US Tre. 1D hanno guadagnato l’1,1%. L’iShares $ HY Corp Bond ha guadagnato l’1,4%, mentre l’iShares China CNY Bond ha guadagnato lo 0,6%.