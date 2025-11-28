Mercato del lavoro Italia

L’Istat ha diffuso il focus “Mercato del lavoro e redditi: un’analisi integrata”, basato sull’incrocio tra le informazioni reddituali delle famiglie e i dati sullo stato occupazionale degli individui. Il rapporto permette di analizzare l’evoluzione del mercato del lavoro italiano in termini di classi di reddito, età, genere, titolo di studio e area geografica.

Dai dati emerge un quadro di ripresa occupazionale dopo il crollo dovuto alla pandemia, ma anche una conferma delle disuguaglianze. Chi vive nelle famiglie più povere, al Sud, è meno istruito o svolge lavori a basso reddito continua a restare indietro. Il tasso di occupazione dei 15-64enni sale al 62,2%, mentre la disoccupazione scende al 6,6%. L’occupazione nella fascia 15-64 anni è passata dal 60,1% al 61,5%, con una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione dall’8,2% al 7,8% e dell’inattività dal 34,5% al 33,3%.

Per la prima volta, il numero degli occupati supera di poco quello dell’ultimo anno pre-pandemia. L’aumento del tasso di occupazione è generalizzato, ma più marcato nelle classi di reddito medio-basse. La disoccupazione cala soprattutto in fondo alla distribuzione, con un calo più accentuato nel quinto più povero. Anche l’inattività si riduce in tutti i gruppi, con cali più accentuati nel quinto centrale e in quello più povero.

A livello territoriale, gli incrementi più consistenti del tasso di occupazione si registrano nel Nord-est e nel Mezzogiorno. Tuttavia, resta forte il divario tra Nord e Sud, con l’occupazione che è al 70,5% nel Nord-est e solo al 48,2% nel Mezzogiorno. Il recupero occupazionale è più marcato tra diplomati e laureati, con gli incrementi maggiori per i laureati nel secondo quinto di reddito.

Il tasso di occupazione dei 25-34enni sale al 68,1%, con un balzo di 2 punti, e un aumento di 5 punti nel quinto di reddito più basso. La distribuzione per età conferma che i tassi di occupazione più alti si concentrano nelle fasce centrali, ma evidenzia anche un recupero per i giovani provenienti dalle famiglie meno abbienti. Il gap di genere continua a caratterizzare il mercato del lavoro italiano, soprattutto in basso alla scala dei redditi.

Il livello di istruzione resta una delle principali linee di frattura del mercato del lavoro, con il tasso di occupazione che aumenta con i titoli di studio e il divario tra laureati e meno istruiti che si allarga man mano che cresce il reddito familiare. La qualità del lavoro mostra un aumento del tempo indeterminato, ma anche un crescente precariato fra i più poveri. La quota di lavoratori autonomi con dipendenti cresce nel quinto più ricco, mentre gli autonomi senza dipendenti risultano polarizzati.

In termini di orario, oltre l’80% degli occupati lavora a tempo pieno, con la probabilità di avere un lavoro full time che cresce con il reddito familiare. Il part-time involontario è molto più diffuso tra i redditi bassi e si riduce nelle fasce più abbienti. Dal punto di vista settoriale, quasi il 43% degli occupati è impiegato nei servizi, con quote significative in istruzione e sanità, commercio, servizi alle imprese e altri servizi personali.

La maggioranza degli occupati appartiene al gruppo a reddito medio-alto, mentre solo il 15,2% è in quello ad alto reddito. Tra i nuovi occupati, la concentrazione nei lavori meno remunerati è ancora più evidente, con il 42,7% che trova occupazione in professioni e attività a basso reddito. Il reddito medio totale da lavoro è ancora leggermente inferiore a quello del 2018, con una dinamica diversa tra lavoro dipendente e autonomo. Il reddito da lavoro dipendente resta al di sotto del livello 2018, mentre quello da lavoro autonomo lo supera di oltre il 10%.