Da stranotizie
Mercato del lavoro in crisi in Italia

Il mercato del lavoro bellunese chiude il terzo trimestre con un saldo negativo di -1.933 posizioni di lavoro dipendente, peggiorando rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il report “Il Sestante” di Veneto Lavoro rivela che le nuove attivazioni tra luglio e settembre sono state 8.344, in calo del -10% rispetto all’anno precedente.

Il calo è particolarmente marcato nell’industria, con un -33% di assunzioni, pari a 1.721, e una forte riduzione nell’occhialeria, con 359 assunzioni contro oltre 1.000 dell’anno precedente, e un saldo negativo di -364 posizioni. Il comparto metalmeccanico limita le perdite, con un saldo negativo di -11 posizioni, grazie a una tenuta delle assunzioni.

Il terziario resta il settore più colpito, con -1.470 posizioni nel trimestre, e flessioni diffuse nel commercio al dettaglio e nei servizi turistici, nonostante una sostanziale stabilità delle assunzioni nel turismo. La logistica registra un saldo negativo di -114 posizioni.

L’agricoltura è l’unico comparto in crescita, con 498 assunzioni, +11% rispetto all’anno precedente, e un saldo positivo di +44 posizioni, confermando la tendenza osservata nei primi nove mesi dell’anno.

Nel quadro dei primi nove mesi, Belluno conta 25.254 assunzioni, -6% rispetto all’anno precedente, e un saldo complessivo negativo di -1.910 posizioni, peggiorando rispetto al -511 dell’anno precedente. La contrazione è trainata dall’industria e dai servizi, mentre l’agricoltura segna un saldo positivo.

