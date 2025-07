Mercato del grano: tensioni e ribassi tra Canada e Usa

Il mercato globale del grano duro sta vivendo un momento di stabilità, in parte grazie all’arresto della svalutazione dei dollari canadese e statunitense. Nonostante questa tregua, i prezzi internazionali rimangono deboli e variabili, specialmente in euro. In Canada, si nota un incremento significativo nei prezzi all’origine del grano duro di alta qualità, con contratti per settembre 2025 che mostrano segnali di ripresa, mentre i prezzi all’ingrosso per l’esportazione calano di circa 9 dollari canadesi dopo un incremento della settimana precedente.

Anche se i costi di trasporto interni sono in aumento, determinano una lieve ripresa del prezzo Fob in uscita dai porti canadesi, riflettendosi sulle quotazioni in euro. Tuttavia, a Toronto si registrano cali nei prezzi in euro. La situazione climatica crea una certa incertezza: le recenti piogge in Alberta e Saskatchewan non hanno migliorato significativamente la qualità delle coltivazioni, che è ancora inferiore rispetto allo scorso anno.

Negli Stati Uniti, il grano duro del North Dakota mostra un miglioramento, mentre la situazione in Montana si complica ulteriormente, con le cosiddette condizioni di raccolto che peggiorano. Anche sul fronte dei noli marittimi, il Baltic Dry Index mostra un calo continuo, sebbene il sottoindice Panamax raggiunga i massimi da agosto 2024.

In Italia, le quotazioni del grano duro sono in calo su tutte le principali borse merci, segnando diminuzioni tra i 2 e i 5 euro alla tonnellata. Le analisi di mercato segnalano stabilità per i frumenti esteri, ma i valori del grano duro nazionale continuano a scendere, evidenziando una tendenza generale ribassista in gran parte del settore cerealicolo.