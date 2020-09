mercato

Roma tra Smalling, Jovic e Borja Mayoral

– Sono Milan e Roma soprattutto ad animare l’ultima settimana di calcio-. E’ ormai pronta per iniziare l’avventura di Jens Petter Hauge con la maglia rossonera: il gioiellino che giovedì scorso ha stregato il Diavolo nel preliminare di Europa League col Bodo/Glimt è atterrato a Malpensa e, dopo le visite mediche di rito e la firma, sarà la nuova freccia del reparto offensivo a disposizione di Pioli. Per un giovane che arriva, una promessa non mantenuta che parte. Lucas Paquetá lascia il Milan dopo due anni tra poche luci e tante ombre. Il brasiliano, ceduto a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro, proverà dunque a ripartire dalla Francia con il Lione. Un trasferimento che potrebbe consentire ai rossoneri un ultimo ma importante investimento per la difesa. Nelle ultime ore si rafforzata la candidatura di Tomiyasu del Bologna, anche perché il Saint-Etienne ha ufficializzato l’esito positivo della trattativa con il Leicester vista “l’offerta irrinunciabile ricevuta in un momento di crisi” come spiegato dai francesi (si parla di circa 40 milioni). Il difensore andrà quindi a giocare in Premier League.

Prosegue intanto il duello di mercato tra Inter e Roma per Chris Smalling: i giallorossi sono pronti a rilanciare, i nerazzurri attendono novità dalla trattativa che potrebbe portare Skriniar al Tottenham. Emerge però un retroscena dei giorni scorsi, che conferma come il capitolino si stia guardando intorno a 360 gradi: ha provato a chiedere al Braga il ventunenne Carmo, la risposta dei portoghesi è stata chiara, ovvero ce lo teniamo stretto. Per la Roma, inoltre, ci sarebbe la pista che porta a Jovic: secondo la stampa spagnola, il serbo non rientra nei piani di Zidane e potrebbe raggiungere i giallorossi in prestito come punta da affiancare a Dzeko. Rimane in standby la trattativa per Borja Mayoral del Real Madrid ma l’attaccante rimane un obiettivo dei giallorossi che non intendono mollare: anche il calciatore spera di poter completare il trasferimento, Zidane sarebbe dell’idea di trattenerlo visto che (considerando gli altri profili in uscita) i blancos potrebbero essere un po’ corti davanti.

Juve lavora a sistemare gli esuberi

Sull’altra sponda del Tevere non sono invece previsti altri movimenti. “Con gli arrivi di Hoedt e Pereira può considerarsi chiuso il nostro mercato”, ha confessato l’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Anche la Juventus, nel frattempo, prova a sfoltire la rosa e a piazzare gli esuberi per un tesoretto utile all’assalto per Chiesa: molto dipenderà dalle risposta di Rugani al Valencia e da una possibile cessione di Douglas Costa in Premier League, mentre Khedira continua a puntare i piedi per restare in bianconero.

Guardiola pronto a lasciare il City per il Psg

Una vera ‘bomba’ arriva dalla Spagna: Pep Guardiola sarebbe pronto a lasciare il Manchester City e ripartire da un’altra panchina dopo le critiche che hanno colpito il tecnico ex Barca per la clamorosa sconfitta casalinga (2-5) contro il Leicester. Nonostante gli imponenti investimenti sul mercato di questa estate, dopo il fallimento della scorsa stagione, quando arrivò secondo in Premier e fu eliminato dal modesto Lione in Champions League, i vertici del club inglese temono un altro anno flop. L’impressione è che il ciclo del tecnico catalano sia giunto al termine tanto che, secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, Guardiola starebbe valutando la possibilità di rassegnare le dimissioni e tuffarsi subito in una nuova avventura in un altro campionato. Due sono quelli che mancano nella sua bacheca: la Serie A e la Ligue. Difficile vederlo su una panchina italiana in corsa: stando alla stessa fonte, in Francia il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a dare il benservito a Tuchel e affidare la squadra all’ex condottiero di Barcellona e Bayern Monaco. Intanto però il City ha messo a segno un altro colpo: dal Benfica arriva il difensore portoghese 23enne Ruben Dias per 65 milioni di sterline, oltre 71 milioni di euro. Secondo la Bbc, al Benfica va il centrale argentino Otamendi.

Tottenham: offerta per Benteke

Dopo aver virato su Rudiger per la difesa, Josè Mourinho guarda alla Premier anche per l’attaccante. Infatti secondo la stampa inglese il Tottenham è pronto a fare un’offerta per Chris Benteke del Crystal Palace. Il giocatore è in uscita, soprattutto dopo l’arrivo di Batshuayi, e il Palace chiede 10 milioni di euro. United pensa a Cavani per l’attacco

La Sampdoria deposita ufficialmente il contratto di Keita Balde, in attesa della sua guarigione dal Covid-19. Conclusa anche l’operazione che porta Iago Falque in prestito secco dal Torino al neopromosso Benevento. Lascia con la formula del prestito anche Salvatore Bocchetti: il 33enne difensore di proprietà dell’Hellas Verona giocherà in Serie B con il Pescara. Resta un rebus, invece, la nuova destinazione di Edinson Cavani: l’uruguaiano è ancora in cerca di una squadra, il Manchester United di Solskjaer inizia a farci un pensierino dopo un avvio di campionato balbettante.

Darmian lascia Parma: lo attende l’Inter

Il Parma ha effettuato un sondaggio con l’entourage di Marcos Paulo della Fluminense, attaccante classe 2001, per capire la fattibilità dell’affare. Quella contro il Bologna, intanto, è stata l’ultima partita di Darmian con i gialloblù: andrà all’Inter.