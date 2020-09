Lazio, è tornato Hoedt

– Antonio Candreva è ufficialmente un giocatore della Sampdoria. L’esterno romano, classe ’87, ha firmato un contratto fino a giugno 2024. All’Inter vanno circa 2 milioni per la cessione a titolo definitivo. I nerazzurri continuano a lavorare attivamente sul fronte cessioni. Hanno dato il promettente attaccante Esposito in prestito alla Spal e, con la stessa formula, hanno fatto tornare a Verona Salcedo, appena rientrato dall’esperienza in gialloblù. L’Inter continua anche a lavorare per le partenze di Skriniar al Tottenham (oggi non si sono registrati passi avanti nella trattativa) e di Vecino al Napoli. L’offerta azzurra è di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, i nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto a 18 milioni. Si può chiudere a 15. Con le caselle che si liberano, l’Inter ora potrà ufficializzare Darmian per il quale è pronto un quadriennale da 2 milioni a stagione.

La Lazio ha chiuso la trattativa con il Southampton per riprendersi Wesley Hoedt, alla seconda esperienza in biancoceleste dopo quella dal 2015 al 2017. Il difensore olandese torna in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato intorno ai 6 milioni. Il Milan insiste con lo Schalke 04 per avere Nastasic in prestito mentre la Roma ha oggi ricevuto la buona notizia che il Manchester United ha abbassato la richiesta per dare via Smalling. Da 20 è passato a 18 milioni contro i 12 offerti da Fienga. I giallorossi stanno provando anche a prendere il vice-Dzeko, individuato nell’attaccante del Real Madrid Borja Mayoral, reduce da un’annata al Levante. Il giocatore ha detto sì ma per darlo via i blancos preferiscono il titolo definitivo alla formula del prestito con obbligo proposta dal club capitolino.

Spezia, Italiano rinnova fino al 2022

Altra giornata importante in casa Spezia: i liguri, in procinto di annunciare Daniele Verde dall’Aek Atene hanno festeggiato il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano sino al 2022. Il Genoa, in attesa di riuscire a chiudere per Balotelli, ha iniziato a discutere con il Sassuolo del prestito di Scamacca, lo scorso anno ad Ascoli. L’Udinese, che continua a chiedere 35 milioni per De Paul al Leeds, è vicina a riportare in Italia Pereyra, non intenzionato a restare in Championship con il Watford. Il Torino è in trattativa con lo Sporting Lisbona per cedere Lyanco per una cifra intorno ai 12-13 milioni con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Estero, Florentino Luis dal Benfica al Monaco

In Spagna termina la telenovela legata a Luis Suarez, ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid, che ‘libera’ il mercato del Barcellona, pronto ora a investire su una nuova punta. Secondo la stampa iberica, inoltre, i catalani avrebbero rifiutato la proposta di scambio avanzata dalla Juventus tra Douglas Costa e Dembelé. Il Psg cerca rinforzi in difesa e spunta il nome di Antonio Rudiger: dopo l’approdo, da svincolato, di Thiago Silva al Chelsea, i campioni di Francia trattano con i Blues per l’ex Roma. Le parti sembrano comunque distanti: il Psg vorrebbe un prestito, i londinesi preferirebbero denaro per la cessione. Florentino Luis, il giovane centrocampista del Benfica finito anche nel mirino del Milan, ha scelto, infine, di andare a giocare nel Monaco.