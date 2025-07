Mercato Calcio: L’Atalanta Domina le Spese Estive

La sessione di mercato si sta dimostrando particolarmente dinamica per alcune squadre di Serie A. A fare da capofila nelle spese è l’Atalanta, che ha investito 34 milioni di euro, principalmente per i cartellini di Kamaldeen Sulemana e Honest Ahanor, entrambi costati 17 milioni.

A seguire, la Roma ha messo a bilancio 23.5 milioni per Neil El Aynaoui, mentre il Milan ha speso 23 milioni per il promettente Samuele Ricci. Il Bologna ha acquistato Martin Vitik per 11 milioni, e la Fiorentina ha investito 10 milioni per Jacopo Fazzini.

Altre squadre seguono con cifre più contenute: il Parma ha speso 8.5 milioni, mentre Udinese e Pisa si sono limitati a 5 milioni. Il Lecce, infine, ha investito 1.5 milioni, rappresentando una delle spese più basse.

Un dato interessante è che ben otto club non hanno ancora effettuato alcun acquisto in questa finestra di mercato. Le società in questione includono Juventus, Lazio, Torino, Genoa, Verona, Cagliari, Sassuolo e Cremonese, che continuano a mantenere ferma la propria strategia economica, almeno per il momento.