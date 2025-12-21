Mercato calcio Italia

Il Saval Maddalena ha annunciato i movimenti in entrata e uscita della squadra. Sono arrivati il centrocampista Giorgio Munaro, l’attaccante Michele Garzetta, il difensore Giulio Sega, il centrocampista Amin Mohammed El Barad e il difensore Aniko Leba. In uscita ci sono Nour Grissen, Ayoub Mouksid, Andrea Ottaviani e Andrea Dolci.

Il San Zeno di Montagna ha ufficializzato il ritorno di Lorenzo Arduini. Il Tregnago ha annunciato l’arrivo di Samuele Mattoccia, Manuel Gugole e Alberto Saggioro. La Virtus Borgo Venezia ha salutato Emanuele Dalla Riva e ha annunciato l’arrivo di Davide Rampo, Lorenzo Dalla Riva e Mattia Tessari.

Mattia Chieppe, attaccante classe 2004, cerca una squadra per tornare a giocare. I gemelli Faccioli sono passati al Gargagnago, mentre Marco Simoni è passato al San Martino Giovani. Il Bonavigo 1961 ha annunciato l’arrivo di Afyf El Alami e la partenza di Karim Keita. Il Pescantina Settimo ha annunciato l’arrivo di Enrico Minucelli e Marco Aleante. Il Trevenzuolo ha annunciato che Morgan Tracconaglia lascerà la squadra e smetterà di giocare a calcio.