Mercato calcio Italia

Il mercato di dicembre è in pieno svolgimento anche fra Seconda e Terza Categoria. Il Rottofreno, quinto in classifica e in corsa per un piazzamento playoff, sta provando a rivoluzionare l’attacco con l’arrivo di Andrea Magnani, attaccante classe ’95 ex Virtus Piacenza e Junior Drago.

In uscita dal Rottofreno ci sono Simone Corti, trasferitosi alla Virtus Piacenza, e il difensore Riccardo Mini, ex Spes e Sannazzarese. La società ha inoltre salutato il centrocampista Andrea Metti e l’attaccante Lorenzo Dosi, che si è trasferito alla Sannazzarese.

Il San Polo ha fatto tre nuovi acquisti: l’esterno Leonardo Caprari dalla Spes e gli svincolati Camillo Perazzoli e Andrea Cortellini. La Bobbio Perino, seconda in classifica, ha completato il tesseramento di Alessandro Biazzi, un ritorno per uno dei protagonisti della cavalcata playoff della stagione scorsa.

La Libertas ha sistemato il discorso portieri con Rino Mito e l’ex Pontolliese Giulio Colla. In Terza Categoria, il Gropparello ha rilanciato le ambizioni con l’arrivo dell’attaccante Alex Follini dal San Polo. Il Vernasca, quarto in classifica, ha visto il rientro dell’attaccante Luca Badia dal Pro Villanova. La Primogenita ha puntato su Mattia Porcari, centrocampista ex Folgore, e ha salutato l’attaccante Alex Cristalli, trasferitosi all’Atletico Pontolliese.