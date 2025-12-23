11.3 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Tecnologia

Mercato azionario europeo in calo leggero

Da stranotizie
Mercato azionario europeo in calo leggero

L’azionario europeo viaggia oggi in leggero territorio negativo, con il Ftse Mib che segna un lieve calo dello 0,25%. Le principali Borse europee presentano un contesto contrastato, con il Dax in aumento dello 0,12%, il Cac-40 in calo dello 0,2%, l’Ibex-35 in calo dello 0,29% e il Ftse 100 inglese sostanzialmente stabile.

L’agenda macroeconomica presenta due appuntamenti importanti nel pomeriggio, ovvero il Pil del terzo trimestre negli Stati Uniti e gli ordini di beni durevoli/produzione industriale di ottobre sempre negli Stati Uniti.
Guardando agli Etf, i metalli strategici e l’azionario australiano sono tra i migliori, mentre i titoli della blockchain sono in calo.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Tony Colombo a Napoli
Articolo successivo
Natale a Corciano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.