Mercato azionario europeo in calo leggero

L’azionario europeo viaggia oggi in leggero territorio negativo, con il Ftse Mib che segna un lieve calo dello 0,25%. Le principali Borse europee presentano un contesto contrastato, con il Dax in aumento dello 0,12%, il Cac-40 in calo dello 0,2%, l’Ibex-35 in calo dello 0,29% e il Ftse 100 inglese sostanzialmente stabile.

L’agenda macroeconomica presenta due appuntamenti importanti nel pomeriggio, ovvero il Pil del terzo trimestre negli Stati Uniti e gli ordini di beni durevoli/produzione industriale di ottobre sempre negli Stati Uniti.

Guardando agli Etf, i metalli strategici e l’azionario australiano sono tra i migliori, mentre i titoli della blockchain sono in calo.