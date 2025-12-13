Mercato animali domestici in Cina

Il mercato degli animali domestici in Cina sta crescendo e si prevede che raggiungerà un valore di 1.150 miliardi di yuan, equivalenti a circa 162,5 miliardi di dollari USA. Questo aumento è dovuto alla crescente domanda di prodotti e servizi per animali domestici. La crescita del mercato degli animali domestici in Cina è un fenomeno in continua evoluzione, con un numero sempre maggiore di persone che decidono di tenere animali domestici come compagni. La Cina sta diventando uno dei principali mercati per gli animali domestici a livello globale. Il settore degli animali domestici comprende una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui cibo, giocattoli, accessori e servizi di cura e benessere per gli animali. La crescita del mercato degli animali domestici in Cina è un’opportunità per le aziende che operano nel settore di espandere la loro presenza nel paese e di offrire prodotti e servizi innovativi ai proprietari di animali domestici cinesi.