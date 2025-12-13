5.1 C
Roma
sabato – 13 Dicembre 2025
Animali

Mercato animali domestici in Cina

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Il mercato degli animali domestici in Cina sta crescendo e si prevede che raggiungerà un valore di 1.150 miliardi di yuan, equivalenti a circa 162,5 miliardi di dollari USA. Questo aumento è dovuto alla crescente domanda di prodotti e servizi per animali domestici. La crescita del mercato degli animali domestici in Cina è un fenomeno in continua evoluzione, con un numero sempre maggiore di persone che decidono di tenere animali domestici come compagni. La Cina sta diventando uno dei principali mercati per gli animali domestici a livello globale. Il settore degli animali domestici comprende una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui cibo, giocattoli, accessori e servizi di cura e benessere per gli animali. La crescita del mercato degli animali domestici in Cina è un’opportunità per le aziende che operano nel settore di espandere la loro presenza nel paese e di offrire prodotti e servizi innovativi ai proprietari di animali domestici cinesi.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Natale in viaggio: 7 destinazioni da sogno
Articolo successivo
Concerto gospel a Campogalliano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.