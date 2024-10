Mercato americano positivo

La Borsa di New York prosegue con un andamento cauto, registrando piccole fluttuazioni. Il Dow Jones sale dello 0,67%, mentre l’S&P-500 avanza a 5.805 punti. Il Nasdaq 100 resta quasi stabile con un incremento dello 0,01%, così come l’S&P 100 che guadagna lo 0,23%. È iniziata la nuova stagione delle trimestrali, con risultati record per i ricavi di BlackRock nel terzo trimestre e JP Morgan che ha riportato performance superiori alle attese. Gli investitori attendono possibili annunci di nuovi stimoli fiscali da Pechino nel fine settimana.

Sul fronte macroeconomico, gli ultimi dati mostrano inflazione e richieste di sussidi di disoccupazione leggermente superiori alle attese. Questa situazione alimenta la convinzione tra gli investitori che la Federal Reserve possa procedere a un ulteriore taglio dei tassi, sebbene solo di un quarto di punto. Tra i settori in evidenza nell’S&P 500 figurano quelli finanziARIO (+1,85%), bene INDUSTRIALI (+1,31%) e UTILITIES (+0,65%).

Tra i titoli del Dow Jones, JP Morgan guida la classifica con un aumento del 4,72%, seguita da Boeing (+2,07%), American Express (+1,95%) e Goldman Sachs (+1,92%). D’altro canto, Salesforce registra la peggior performance con un calo dell’1,24%, mentre IBM segna un decremento dell’1,01%. Apple evidenzia un calo moderato dello 0,52%.

Nel Nasdaq, Fastenal Company spicca con un guadagno dell’8,44%, seguita da Moderna (+4,25%), DoorDash (+3,43%) e Sirius XM Radio (+3,17%). I maggiori ribassi si verificano invece su Tesla Motors, che registra un notevole -7,58%, e Broadcom con un -2,29%.

In sintesi, nonostante le piccole oscillazioni nelle varie performance, gli investitori continuano a monitorare i risultati aziendali e le politiche monetarie in corso, rimanendo cauti sul mercato a causa delle attese di interventi economici e di eventuali aggiustamenti nei tassi di interesse.