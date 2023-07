Mercato americano positivo, corre UnitedHealth dopo trimestrale

– Il listino USA mostra un guadagno, dopo le trimestrali positive di alcune delle più grandi banche del paese, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,35%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 New York, che si posiziona a 4.512 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 +0,41%; con analoga direzione, leggermente positivo l’S&P 100 +0,28%.

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario +1,59% e beni di consumo secondari +0,52%. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia -2,38%, materiali -0,87% e beni industriali -0,66%.

Per quanto riguarda l’avvio della stagione delle trimestrali, JPMorgan ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con un utile netto in aumento del 67% a 14,47 miliardi di dollari, Wells Fargo con un utile netto in aumento del 57% a 4,94 miliardi di dollari, Citigroup con un utile netto in calo del 36% a 2,9 miliardi di dollari.

Tra gli altri risultati diffusi prima dell’apertura del mercato, BlackRock ha comunicato una crescita degli asset under management AUM a 9,43 trilioni di dollari, mentre UnitedHealth ha incrementato l’estremità inferiore della guidance sugli utili annuali.

Sul fronte macroeconomico, sono diminuiti i prezzi import-export a giugno 2023, secondo quanto comunicato oggi dal Bureau of Labour Statistics, ed è salita la fiducia dei consumatori americani a luglio 2023, secondo i dati preliminari dell’Università del Michigan.

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health +7,73%, Microsoft +1,81%, Merck +0,65% e JP Morgan +0,51%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dow, che prosegue le contrattazioni a -2,32%. Soffre Cisco Systems, che evidenzia una perdita del 2,16%. Preda dei venditori Chevron, con un decremento dell’1,97%. Si concentrano le vendite su Verizon Communication, che soffre un calo dell’1,60%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices +3,34%, Nvidia +2,58%, Copart +2,38% e Atlassian +2,15%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moderna, che prosegue le contrattazioni a -4,54%. Vendite su Lucid, che registra un ribasso del 3,65%. Seduta negativa per Warner Bros Discovery, che mostra una perdita del 3,40%. Sotto pressione JD.com, che accusa un calo del 2,87%.