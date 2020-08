Juventus, torna di moda Paredes

Patrik Schick a un passo dal Bayer Leverkusen. L’attaccante di proprietà della Roma, dopo il mancato riscatto del Lipsia nonostante una buonissima stagione, continuerà la sua carriera in Bundesliga, questa volta però con la maglia rossonera delle “aspirine”. Nelle casse della società giallorossa una cifra vicino ai 30 milioni, segnale di come sia altrettanto imminente il passaggio del talento tedesco Kai Havertz al Chelsea.

Cambiano gli allenatori, ma il nome di Leandro Paredes continua a essere accostato alla Juventus. Il mediano argentino del Psg, seguito dai dirigenti bianconeri fin dai tempi di Allegri, potrebbe lasciare Parigi qualora i campioni di Francia affondassero il colpo su Thiago Alcantara del Bayern Monaco. A Torino d’altronde, dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e quello probabile di Khedira (si lavora alla rescissione, al pari di Higuain), c’è bisogno di nuovi innesti in mezzo al campo.

Milan, occhi su Brahim Diaz

In attesa della fumata bianca con Ibrahimovic, il Milan pianifica altre trattative di mercato. Per la difesa piace sempre Aurier, ma il nome nuovo per la zona offensiva è Brahim Diaz, 21enne spagnolo di origine marocchine del Real Madrid. I rapporti tra le due società sono ottimi, Gazidis e Maldini cercano un rinforzo dopo l’addio di Bonaventura (cercato da mezza serie A), ma i Blancos credono molto nel giocatore e sarebbero disposti a cederlo soltanto in prestito. Trovano poco riscontro invece i rumors dall’Inghilterra sul possibile ritorno di Deulofeu. Chi può definirsi ormai un ex milanista è Pepe Reina, che mercoledì svolgerà le visite mediche con la Lazio e successivamente raggiungerà il gruppo di Simone Inzaghi nel ritiro di Audonzo.

Nuovo talento in casa Atalanta

Anwar Mediero. Un nome pressoché sconosciuto, ma che potrebbe essere una delle rivelazioni del prossimo campionato. Se lo augura l’Atalanta, che ha prelevato il 18enne esterno destro dall’under 18 del Barcellona. Non arriverà invece a Bergamo Vojvoda: il Torino ha battuto la concorrenza degli orobici versando 5,5 milioni alla Stella Rossa. Granata scatenati, è fatta anche per Linetty, pupillo di Giampaolo, e potrebbe arrivare anche lo svincolato Biglia. In casa Napoli è in fase di stallo la trattativa City-Koulibaly dopo che il potenziale sostituto, Gabriel del Lille, ha firmato per l’Arsenal. In fase molto avanzata la trattativa Allan-Everton, mentre Milik aspetta gli sviluppi del futuro di Dzeko (se la Roma fa muro, la Juventus virerà sul polacco ex Ajax). A proposito dei Lancieri, la strada per il clamoroso ritorno di Suarez si fa in salita: nonostante il via libera di Koeman, il nodo resta l’elevatissimo ingaggio dell’attaccante urugaiano.

Inter, incerto il futuro di Ausilio

Genoa e Benevento si contendono Llorente, fuori dalle idee di Gattuso al Napoli. A proposito dei liguri, Preziosi vorrebbe tenere Perin in porta e riportare in Italia l’ex Udinese Pereyra, retrocesso in Championship con il Watford. La Fiorentina cerca un centrocampista e ha messo gli occhi sull’ex sampdoriano Torreira, in uscita dall’Arsenal. Potrebbe lasciare Firenze Vlahovic, lo aspetta l’Hellas Verona che intanto ha ufficializzato il difensore Cetin dalla Roma. Non solo giocatori. Capitolo allenatori: nel giorno della propria presentazione, il neo ds del Parma Carli ha confermato la fumata bianca con Liverani. Vicinissimo alla firma anche Maran con il Genoa (biennale), mentre in B l’Ascoli ha scelto Bertotto come successore di Dionigi. E poi i dirigenti: potrebbe lasciare l’Inter Piero Ausilio, corteggiato dalla Roma, mentre potrebbe rientrare a Milano, sponda rossonera, Ariedo Braida dopo l’esperienza al Barcellona.