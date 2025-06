Mercatino Solidale a Chieti: Sostieni gli Animali!

La sezione Enpa di Chieti ha organizzato un mercatino solidale nel centro cittadino, con l’obiettivo di promuovere l’adozione responsabile degli animali e raccogliere fondi per le proprie attività. L’iniziativa è parte dell’impegno dell’associazione nella tutela del benessere animale, offrendo un’opportunità concreta per coinvolgere la comunità in atti di solidarietà.

La risposta dei cittadini è stata positiva, evidenziando l’interesse per la protezione degli animali e il desiderio di contribuire. Il ricavato del mercatino sarà utilizzato per finanziare interventi sanitari, campagne di sterilizzazione, accoglienza temporanea e supporto per gli animali più bisognosi. Anche un gesto semplice come una donazione può avere un grande impatto.

L’Enpa di Chieti invita tutti a partecipare e a sostenere la causa, contribuendo a rendere la città un luogo più attento e rispettoso verso gli animali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.chietitoday.it