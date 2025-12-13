6.8 C
Mercatino Nerd a Lamezia Terme

Da stranotizie
La Casa della cultura accoglierà creazioni handmade, illustrazioni, gadget, oggetti da collezione e idee regalo. Per i più piccoli, l’arrivo di Babbo Natale.
Domenica 14 dicembre, a partire dalle 10 e per l’intera giornata, Hub – Casa della Cultura di Lamezia Terme ospiterà il primo Mercatino Nerd – Christmas Edition, un appuntamento gratuito che porterà in città un mix unico di creatività, gioco, fantasia e atmosfera natalizia.
All’interno della Casa della Cultura sarà allestito il Mercatino di Natale Nerd con creazioni handmade, illustrazioni, gadget, oggetti da collezione e idee regalo a tema geek e fantasy, firmate da artigiani e artisti del territorio.
La giornata proporrà numerose attività dedicate ai bambini: alle 10:00 una caccia al tesoro per i piccoli dai 5 ai 10 anni accompagnata dalle mascotte dei cartoni più amati, seguita alle 15:30 da tre laboratori creativi rivolti ai bambini dai 4 agli 11 anni, studiati per stimolare manualità, curiosità e collaborazione.
L’arrivo di Babbo Natale è previsto alle 17:00, con uno spazio dedicato alla consegna della letterina e alla foto ricordo.
Gli appassionati di videogiochi potranno partecipare ai tornei in programma nell’area gaming: Fifa alle 11:00 e alle 15:00, a cui seguirà il torneo di Beyblade alle 16:00; durante tutto il giorno saranno disponibili postazioni free play e un’area Minecraft aperta a tutti.
I tornei di Fifa e Beyblade rientrano nell’ambito delle attività della Cooperativa sociale Inrete del progetto Biblioteche di Babele sostenuto da Fondazione con il sud e Centro per il libro e la lettura. Ingresso libero.

