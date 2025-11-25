Mercatino di Natale a Neirone con stoccafisso e frittelle

Domenica 30 novembre, a Neirone, presso l’area feste, si tiene il Mercatino di Natale. Questo mercatino è un piccolo villaggio natalizio con oltre 30 banchetti di artigiani, produttori locali e idee regalo uniche per grandi e piccini.

A pranzo, dalle ore 12, sarà possibile gustare lo stoccafisso e tante specialità tipiche del territorio, preparate sul momento dalla Pro Loco Neirone APS. Nel pomeriggio, dalle ore 15, arriva il Grinch, pronto a sorprendere i bambini con tanti doni e divertimento. Saranno disponibili anche frittelle calde, vin brulè e cioccolata calda per tutti. La giornata sarà all’insegna della tradizione, dei profumi, della musica e dello spirito natalizio, ideale per chi ama i mercatini, la cucina locale e l’atmosfera autentica dei paesi liguri.