Mercatino dei piccoli animali a Davagna: un appuntamento unico

Da StraNotizie
A Davagna si svolgerà un vivace evento dedicato agli amanti degli animali e dei prodotti locali. Domenica 21 settembre, dalle 8 alle 14, presso la nuova sede di Sottocolle, si terrà il Mercatino dei piccoli animali e dei prodotti agroalimentari, un appuntamento mensile ormai consolidato.

Durante la manifestazione, i visitatori potranno scoprire e acquistare specialità locali, come ortaggi freschi, formaggi, miele e salumi, oltre a trovare spazi dedicati all’artigianato e alla cura della persona. Ci saranno anche degustazioni e aree ristoro, insieme a attività assistite con gli animali, pensate per coinvolgere anche i bambini.

Il mercatino presenterà una varietà di animali da cortile e da compagnia, come conigli, uccellini e pappagalli, a conferma della sua vocazione di promozione della tradizione agricola e della socialità. L’evento, organizzato con il supporto del Comune di Davagna, sarà un’importante opportunità di incontro per residenti e visitatori, promuovendo la convivialità e la riscoperta dei saperi e sapori locali.

Per ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare Rosario Piscitelli al numero 392 9125501 o scrivere a [email protected].

