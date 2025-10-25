20.1 C
Mercatino a Spazio4: musica e cultura a Milano

Mercatino a Spazio4: musica e cultura a Milano

Torna domenica 26 ottobre dalle ore 9 alle 17 l’appuntamento mensile con il Mercatino di Spazio4, situato in via Manzoni 21. L’evento offre banchetti di riuso, un mercatino per bambini, musica e laboratori gratuiti.

Questa edizione porta con sé il Festival “Incontri – Ambiente, cultura e fragilità”, caratterizzato dall’evento “All You Can Read”, curato da Des Tacum, e dalla fiaba animata “Un colore tutto mio: piccole storie di unicità e meraviglia”, a cura della Biblioteca 0-6 “Elefante che legge”. La novità principale sarà “All You Can Read”, in cui si potrà acquistare una shopper al costo di 10 euro e riempirla di libri in un’area apposita di Spazio4.

In aggiunta, ci sarà un angolo dedicato al Baratto Market, gestito dalle ragazze di “The Green Hook”, mentre SpazioStore dei Piccoli rimarrà aperto dalle 15 alle 17. I bambini e i ragazzi potranno partecipare al laboratorio creativo di Halloween “Grandi e piccoli: una squadra mostruosa!” alle 15.30, organizzato dalle Tagesmutter L’Arco-Domus.

Durante la giornata, sarà possibile ascoltare il dj set di Lord Picchio, scoprire le novità del merchandising del Pollaio Sociale, assaporare i piatti de “La Moretta Gipsy”, rinfrescarsi al bar gestito dalla Cooperativa Infrangibile e visitare la Ciclofficina Pignone per eventuali riparazioni delle biciclette.

Il prossimo appuntamento è fissato per novembre, per poi riprendere a febbraio, sempre nella quarta domenica del mese. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare [email protected].

