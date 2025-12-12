Il periodo natalizio in Puglia richiama ogni anno sempre più visitatori grazie a una proposta articolata che unisce eventi culturali, artigianato e installazioni luminose. I mercatini di Natale in Puglia rappresentano uno degli appuntamenti più seguiti, distribuiti tra borghi storici, zone costiere e centri urbani.

Il modello si basa su artigiani selezionati, prodotti tipici e iniziative culturali che interessano il centro storico o le piazze principali. In molti casi il percorso viene accompagnato da luminarie curate da artisti locali. L’avvio dei mercatini avviene per lo più nell’ultima settimana di novembre, seguendo un calendario che varia da comune a comune.

A Locorotondo il percorso natalizio coinvolge il centro storico, noto per la disposizione circolare dei suoi vicoli. L’accensione delle luminarie natalizie è avvenuta il 18 novembre e le casette in legno del mercatino sono posizionate in modo da creare un flusso lineare nel caratteristico centro storico di Locorotondo. Il mercatino sarà aperto fino al 12 gennaio.

Tra gli appuntamenti ricorrenti figurano gli Zampognari itineranti dal 3 al 24 dicembre, la Casa di Babbo Natale in via Alfieri 26 e l’esposizione Presepi presso la Chiesa Santo Spirito.

Il comune di Candela propone un programma consolidato che si sviluppa lungo le vie centrali, in Piazza Plebiscito e in Corso Vittorio Emanuele. I mercatini saranno aperti fino all’Epifania, il 6 gennaio, dove gli stand enogastronomici valorizzano i prodotti del Subappennino Dauno.

A Monopoli gli eventi natalizi interessano porto, piazze e centro storico, collegati da un sistema di luminarie che richiama numerosi visitatori. Tra le cose da fare a Natale a Monopoli c’è la visita alle casette che ospitano artigiani locali, espositori di decorazioni e produttori di specialità alimentari.

Bari allestisce i mercatini in punti strategici della città, tra lungomare, piazza Umberto e Piazza Garibaldi e con il grande albero di Natale di Piazza del Ferrarese. Le casette saranno aperte tutti i giorni, dal 6 al 26 dicembre con orari di apertura dalle 10 alle 22.30.

Più a sud ci sono i mercatini di Natale salentini, con altri prodotti e tipicità in vendita nelle casette. A Lecce nel centro storico leccese ci sarà la tradizionale Fiera dei Pupi. I mercatini e le casette di legno saranno presenti in Piazza Sant’Oronzo e Piazza Mazzini dall’8 dicembre a gennaio.

Ugento organizza il percorso “Uxentum: le vie del Natale”, con street food, i mercatini artigianali e una fiabesca Strada Innevata. Il centro storico sarà animato da molte attività, fino al 6 gennaio. Il clima mite e soleggiato pugliese invita a stare all’aria aperta, mentre i paesaggi — uliveti secolari, borghi bianchi, mare cristallino — diventano lo sfondo naturale della vita quotidiana.