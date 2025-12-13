Mercatini di Natale in Italia

Dicembre è alle porte e nell’aria si respira lo spirito natalizio. I mercatini di Natale sono un’ottima occasione per immergersi nell’atmosfera magica delle festività. In Italia esistono tante località alternative alle classiche mete di Bolzano o Merano, ognuna con le sue peculiarità e folclore. Luoghi magici dove trovare piccoli regali, decorazioni, oggetti d’artigianato e prelibatezze enogastronomiche.

A Tropea, una delle località turistiche più apprezzate del mar Tirreno, fino al 6 gennaio, regala emozioni con la magia del borgo incantato. Le luminarie artistiche illuminano il centro storico, mentre i mercatini si affiancano a spettacoli pirotecnici, musica dal vivo e al presepe vivente. Fino al 28 dicembre, Matera ospita la quarta edizione del Christmas Village, pensato per chi ama unire atmosfera natalizia e patrimonio culturale. Oltre ai mercatini di Natale, uno degli appuntamenti più emozionanti è il presepe vivente incastonato nelle rocce della città dei Sassi.

Tra i borghi più belli della Puglia, Locorotondo, fino al 6 gennaio, si veste di luci e decorazioni, offrendo un’esperienza natalizia intima nel cuore della Valle d’Itria. A Bari, il Natale ha preso il via con l’accensione dell’Albero di Natale, il centro si anima tra mercatini, giocolieri, artisti di strada e il tradizionale villaggio di Babbo Natale. Sulla costiera cilentana torna la 12° edizione dei mercatini di Natale di Castellabate, nei weekend di dicembre, oltre 30 stand animano il borgo con artigianato, gastronomia locale e decorazioni natalizie.

Dalle atmosfere marittime del sud Italia, saliamo verso il cuore della penisola, dove i mercatini natalizi intrecciano spiritualità e folclore. Fino all’11 gennaio, Roma accoglie il Christmas World a Villa Borghese, un progetto spettacolare che unisce attrazioni scenografiche, percorsi immersivi e aree a tema. Per chi desidera vivere l’atmosfera cristiana del Natale, non si può non visitare Greccio, uno tra i borghi più belli del Lazio e dell’entroterra italiano, dove va in scena il presepe vivente e si ha la possibilità di visitare l’Eremo per ricordare il primo presepe realizzato da San Francesco.

Anche in Toscana i borghi medievali diventano più suggestivi durante il Natale. Uno dei mercatini natalizi più caratteristici è quello di Arezzo, che si terrà fino al 28 dicembre. La piazza si anima con casette in legno che propongono prodotti tipici locali e internazionali. Il nostro viaggio tra i mercatini di Natale più insoliti continua naturalmente anche al Nord, dove l’atmosfera natalizia si fonde con paesaggi alpini, laghi e luci. “Il Magico Paese di Natale” trasforma Asti in uno dei mercatini natalizi più romantici d’Italia, aperto fino al 21 dicembre. Salendo ancora più su, lungo lo stivale, tra le attrazioni natalizie più affascinanti del Nord Italia spiccano i mercatini di Natale del Lago di Garda. In particolare, fino al 6 gennaio, Arco offre bancarelle ricche di prodotti artigianali, addobbi natalizi e prelibatezze tipiche del Trentino.

L’origine dei mercatini di Natale risale al Medioevo, quando si tenevano principalmente all’interno dei monasteri. Oggi, i mercatini natalizi sono un appuntamento fisso in molte città italiane ed europee. A chi cerca di vivere l’atmosfera natalizia, lontano dalla frenesia delle mete più gettonate, non resta che scegliere dove andare per lasciarsi sorprendere dalla magia del Natale.