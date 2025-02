Mercati Volatili: Stm in Rialzo, Eni e Leonardo in Calo a Piazza Affari

Le borse europee mostrano nervosismo e andamenti contrastati, influenzate dalle notizie sui dazi e dal ripensamento di Trump riguardo a Messico e Canada. Milano scende dello 0,2%, mentre Londra segue la stessa direzione. Francoforte rimane stabile, mentre Parigi e in particolare Madrid guadagnano terreno (+0,6%). A Piazza Affari spicca St Microelectronics, sostenuta da segnali positivi nel settore tecnologico dopo i risultati della tedesca Infineon. Stellantis recupera parzialmente dopo un calo di oltre 4 punti di ieri, mentre Eni e Leonardo registrano una diminuzione di oltre un punto.

Oggi entrano in vigore i dazi del 10% contro la Cina, che rappresenta una fetta significativa delle importazioni statunitensi e ha già annunciato ritorsioni. Secondo il Financial Times, i produttori cinesi stanno pianificando di spostare le loro impianti in altri paesi per eludere i dazi. Nei prossimi giorni potrebbe avvenire una chiamata tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

Nel frattempo, le borse asiatiche hanno chiuso con un forte rimbalzo: Tokyo segna +0,61%, Seul +1,13% e Hong Kong +2,79%. Si attende con interesse la reazione delle borse cinesi di Shanghai e Shenzen, chiuse oggi.