Mercati Volatili in Attesa dei Dati sull’Inflazione Americana

I principali listini europei riducono i guadagni ma rimangono sopra la parità: Milano è a +0,17%, superata da Madrid (+0,83%) e Francoforte (+0,28%) con il passare del tempo. A Piazza Affari l’attenzione è rivolta al settore bancario, poiché si stanno presentando i conti in un contesto di scalate in corso. Banco Bpm è in territorio positivo a +0,7% dopo aver presentato un piano strategico con risultati superiori alle aspettative e un rilancio dell’offerta sul gestore di risparmio Anima, portata da 6,2 a 7 euro. Ci sono anche voci su un possibile incremento della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale, che spingono Nexi a guadagnare il 5,98%. In queste giornate si stanno anche collocando Btp: il differenziale (Spread) tra i Btp decennali e i Bund tedeschi si attesta sotto i 110 punti base, precisamente a 109, con un rendimento del Btp al 3,45%. Negli Stati Uniti, i futures di Wall Street mostrano un andamento debole, con il Nasdaq a +0,02% e il Dow Jones a -0,13%. Questo dopo che il presidente della Fed, Powell, ha comunicato che non ci saranno cambiamenti sui tassi di interesse nel breve termine. L’attenzione resta rivolta ai dati sui prezzi al consumo americani, attesi con interesse dagli investitori.