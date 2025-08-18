Mercati USA: resilienza e segnali di euforia investitori

I mercati azionari hanno dimostrato una sorprendente resilienza recentemente, continuando a oscillare vicino ai massimi storici nonostante segnali economici e politici misti.

L’S&P 500 ha chiuso con un calo dello 0,29%, fermandosi a 6.449,80, dopo aver raggiunto un picco storico. Anche il Nasdaq Composite ha riportato una perdita dello 0,40%, mentre il Dow Jones Industrial Average è cresciuto dello 0,08%, sostenuto dal notevole incremento delle azioni di UnitedHealth. Il mercato ha subito pressioni a causa del calo nei titoli del settore dei chip e di un’indagine sull’indice di fiducia dei consumatori, che ha rivelato un abbassamento dovuto all’inflazione. Tuttavia, nel complesso, le medie settimanali rimangono solide, con il Dow Jones in aumento dell’1,74% e l’S&P 500 e il Nasdaq che hanno registrato guadagni rispettivi dello 0,94% e dello 0,81%.

Le attese di un possibile taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve hanno sostenuto l’ottimismo nel mercato. Gli investitori si aspettano che un eventuale abbassamento dei tassi non significhe una debolezza economica, ma sia piuttosto una misura di stimolo.

Nonostante i recenti massimi, il mercato presenta segni di esuberanza irrazionale, con molte azioni che mostrano tendenze al rialzo. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all’approccio prudente necessario, poiché la divisione tra ottimisti e pessimisti sul futuro del mercato si fa sempre più evidente.

Inoltre, gli economisti esprimono preoccupazione sul fatto che il presidente della Fed, Jerome Powell, possa non confermare l’atteso taglio dei tassi, preferendo mantenere un atteggiamento attendista e basato sui dati economici.