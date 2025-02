Mercati Turbolenti: Ferrari e Stellantis in Difficoltà a Piazza Affari

Sui mercati si respira un clima di nervosismo, alimentato dalle preoccupazioni per l’inflazione crescente e un rallentamento della crescita economica. Sono stati resi noti i dati Istat di dicembre 2024, che mostrano come il fatturato dell’industria italiana sia sceso del 4,3% rispetto all’anno precedente, con solo una parziale compensazione da parte dei servizi. Sebbene a febbraio si sia registrato un incremento nella fiducia dei consumatori, quella delle imprese è invece diminuita. Questo scenario ha influenzato negativamente le borse europee, con un particolare ribasso nel settore automotive, duramente colpito da nuove tariffe doganali. Milano risulta essere la borsa peggiore, con una flessione dell’1,2%, seguita da Francoforte, mentre Londra rimane appena sopra la parità. A Piazza Affari, i titoli peggiori includono Ferrari, che ha registrato un calo dell’8%, influenzato anche dalla decisione di Exor, la holding della famiglia Agnelli, di vendere il 4% della casa automobilistica. Stellantis segna una perdita del 3%, con variazioni simili anche per Volkswagen, Mercedes e Porsche a Francoforte. A soffrire sono anche i titoli tecnologici, in particolare il produttore di semiconduttori Stm. Il clima incerto e i dati economici sfavorevoli stanno continuando a influenzare le decisioni degli investitori, generando una maggiore volatilità nei mercati e una cautela nei confronti del futuro economico.