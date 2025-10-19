Mercati sotto pressione: CPI Usa e Pmi al centro delle sfide

Nei prossimi giorni, i mercati saranno influenzati da vari eventi economici chiave. Il dato sui prezzi al consumo negli Stati Uniti sarà cruciale per la riunione della Federal Reserve, mentre verranno pubblicati gli indici Pmi flash per Stati Uniti, Eurozona e Regno Unito.

Venerdì è atteso il dato sui prezzi al consumo di settembre negli Stati Uniti, che potrebbe determinare un possibile taglio dei tassi di interesse di 25 punti base se il dato sarà positivo, altrimenti il dibattito sul futuro monetario potrebbe riaprirsi. Lo stesso giorno, verranno pubblicati anche i Pmi flash per le principali aree economiche. Mercoledì, il Regno Unito renderà noti i dati sull’inflazione di settembre.

In settimana, ci saranno anche interventi di vertice della Banca Centrale Europea tra Washington e Francoforte, concentrandosi sulla credibilità nell’affrontare l’inflazione e sull’importanza di mantenere l’indipendenza della politica monetaria nel contesto geopolitico attuale.

Inoltre, le recenti svalutazioni e le tensioni tra le banche regionali statunitensi hanno sollevato interrogativi sulla qualità del credito. Jamie Dimon ha avvertito che la presenza di problemi all’interno del sistema bancario potrebbe indicare difficoltà più ampie.

Il rischio di uno shutdown federale sta impattando l’operatività pubblica e la disponibilità di dati, aumentando la probabilità di movimenti bruschi nei mercati. Il Bitcoin ha subito una correzione, evidenziando come gli investitori considerino le criptovalute come asset a rischio.

In Cina, l’apertura del plenum porterà alla definizione di un nuovo piano per il periodo 2026-2030, con focus su tecnologia e consumi. Infine, i risultati finanziari delle grandi aziende tecnologiche e dei settori industriali americani e europei saranno seguiti con attenzione, poiché potrebbero offrire indicazioni importanti sulle tendenze economiche future.