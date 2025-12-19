Mercati indiani in rialzo dopo dati sull’inflazione Usa

Le azioni indiane sono salite dopo che i dati sull’inflazione statunitense hanno aumentato le aspettative di ulteriori allentamenti da parte della Federal Reserve. Il Nifty 50 e il BSE Sensex hanno guadagnato lo 0,6% attestandosi rispettivamente a 25.959,2 e 84.978,05.

Tutti i 16 principali settori hanno registrato rialzi, con i titoli a media capitalizzazione e quelli a piccola capitalizzazione che hanno guadagnato rispettivamente lo 0,5% e lo 0,7%. I mercati asiatici sono saliti dello 0,6% dopo i dati sull’inflazione USA, mentre la Banca del Giappone ha aumentato i tassi d’interesse.

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 2,7% su base annua, al di sotto della previsione di un aumento del 3,1%. Un tasso di politica monetaria USA più basso potrebbe stimolare maggiori afflussi esteri in India, rafforzare la rupia e migliorare la liquidità. Il sentiment degli investitori è stato sostenuto dal ritorno degli investitori istituzionali esteri come acquirenti in India.

Gli investitori istituzionali esteri hanno acquistato azioni per un valore di 5,96 miliardi di rupie, segnando la loro seconda sessione consecutiva di acquisti. Le azioni farmaceutiche sono avanzate dell’1,3% poiché il disegno di legge sulla difesa degli Stati Uniti potrebbe spingere le aziende farmaceutiche innovative globali a diversificare le loro catene di approvvigionamento lontano dalla Cina.

I titoli finanziari e quelli del settore tecnologico hanno guadagnato rispettivamente lo 0,4% e lo 0,5%. Tra i singoli titoli, ICICI Prudential Asset Management ha debuttato con un premio del 20,1% rispetto al prezzo di emissione, mentre GPT Infraprojects è balzata del 6% dopo che la sua joint venture si è aggiudicata un contratto del valore di 18,04 miliardi di rupie.