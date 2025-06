Mercati Incerti: Accordos Dazi USA-Cina delude Investitori

L’annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Cina sui dazi, comunicato dal presidente Trump tramite il suo social Truth, non rassicura i mercati, a causa della mancanza di dettagli chiari riguardo a tempi e ambito dell’intesa. Gli indici europei chiudono in calo: Milano segna -0,07%, Francoforte rimane sulla stessa linea, mentre Parigi perde -0,36%.

A Piazza Affari, i titoli dell’impiantistica energetica registrano le più significative perdite, dopo essere stati tra i migliori del giorno precedente. Il settore bancario si muove in maniera incerta, in attesa di novità sulle offerte di acquisizione in corso.

Wall Street mostra un lieve rialzo, con il Dow Jones a +0,4% e il Nasdaq a +0,3%. Questo incremento è sostenuto da un dato sull’inflazione di maggio che segna un incremento a 2,4%, in linea con le attese e rispetto al 2,3% di aprile.

Nel mercato valutario, l’euro continua a rafforzarsi contro il dollaro, superando quota 1,1480.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it