Mercati in tensione: analisi della settimana finale di luglio

Il monitoraggio dei mercati finanziari evidenzia un periodo di contrasti significativi, con un’interessante evoluzione nelle dinamiche economiche. Donatella Principe, esperta di Fidelity International, ha recentemente analizzato gli sviluppi nella settimana finale di luglio, culminata l’1 agosto.

Fino al 31 luglio, i mercati azionari hanno registrato un clima favorevole, caratterizzato da un aumento dell’interesse per l’economia statunitense, mentre si assisteva a una repentina correzione il giorno dopo, influenzata da un report del lavoro statunitense sotto le aspettative e l’annuncio di nuove tariffe. La maggior parte dei principali indici ha chiuso in negativo, un riflesso della crescente volatilità e della diminuzione dell’equity risk premium dell’S&P 500, il quale ha toccato valori minimi mai visti negli ultimi venti anni.

Parallelamente, i tassi di rendimento dei titoli governativi mostrano un incremento marginale, con la curva dei tassi che ha cambiato inclinazione dall’inizio dell’anno, evidenziando un aumento per i rendimenti a breve scadenza e una diminuzione per quelli a lungo termine.

Nel settore del credito, si segnala una resilienza, sostenuta da fattori tecnici e fondamentali, nonostante le tariffe più elevate. Anche se le previsioni di recessione appaiono limitate, il contesto economico resta complesso.

Il valore del dollaro è stato tuttavia sotto pressione, con posizioni di mercato molto corte, e nel mese di luglio si è verificato un forte deprezzamento di altre valute. Infine, le materie prime hanno mostrato andamenti contrastanti, con il petrolio frenato da notizie su possibili aumenti di produzione e l’oro che ha riacquistato appeal di fronte a tensioni geopolitiche e dati economici deludenti.