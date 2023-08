Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

– Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei, dopo alcuni dati che hanno suggerito un rallentamento dell’attività economica nel Vecchio Continente. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa. Sul mercato americano si registrano ampi progressi per l’S&P-500.

Sl mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dell’1,06%. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil perde lo 0,77% e continua a trattare a 79,03 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,17%.

Tra i mercati del Vecchio Continente piatta Francoforte, che tiene la parità, composta Londra, che cresce di un modesto +0,68%, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 28.232 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 30.203 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su ERG, che registra un rialzo del 3,53%.

Bilancio decisamente positivo per Hera, che vanta un progresso del 2,58%.

Buona performance per Snam, che cresce del 2,30%.

Sostenuta Terna, con un discreto guadagno del 2,15%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol, che ottiene -4,11%.

Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita del 2,29%.

Preda dei venditori Moncler, con un decremento dell’1,62%.

Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dello 0,98%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power +3,73%, IREN +2,87%, Caltagirone SpA +2,05% e Ascopiave +1,88%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -2,90%.

Si concentrano le vendite su Technogym, che soffre un calo del 2,70%.

Vendite su UnipolSai, che registra un ribasso del 2,55%.

Seduta negativa per GVS, che mostra una perdita del 2,38%.