Mercati in Stallo in Attesa del Discorso di Lagarde a Davos

Aspettando l’intervento della presidente della BCE Christine Lagarde al World Economic Forum di Davos, le borse europee hanno aperto le contrattazioni in modo poco mosso. Milano, Londra e Parigi segnano piccoli guadagni, mentre Madrid è sotto la parità. Francoforte, invece, registra un aumento deciso dell’0,6%. I mercati europei non seguono l’andamento di Wall Street, che nel primo giorno della nuova presidenza Trump ha chiuso in rialzo, grazie anche all’annuncio di investimenti in intelligenza artificiale per 500 miliardi di dollari. Il Dow Jones ha guadagnato l’1,24%, mentre il Nasdaq ha registrato un incremento dello 0,64%. I mercati stanno analizzando il comportamento del presidente americano riguardo ai dazi, il che lascia intendere una possibile politica commerciale meno rigida del previsto. Tuttavia, le borse cinesi subiscono le conseguenze delle minacce relative all’introduzione di dazi del 10% sulle importazioni cinesi a partire da febbraio. Shanghai e Hong Kong hanno registrato cali significativi, rispettivamente del 0,8% e dell’1,8%. Al contrario, Tokyo ha chiuso in rialzo con un incremento dell’1,5%, in attesa dell’aumento dei tassi d’interesse da parte della banca centrale giapponese. La situazione complessiva suggerisce una certa cautela nei mercati globali, influenzata da aspettative riguardo le politiche commerciali degli Stati Uniti e l’eventuale impatto su economie emergenti come quella cinese.