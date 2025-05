Mercati in Salita: Milano +1.55%, Timori per i Dazi

Milano segna un incremento dell’1.55%, con Francoforte e Parigi in aumento di oltre l’1%. I mercati asiatici mostrano andamenti contrastati: Tokyo e Seoul in crescita, mentre le borse della Cina continentale e di Hong Kong registrano un calo. Questa flessione è in parte dovuta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo l’eventualità di dazi sui prodotti Apple non realizzati negli Stati Uniti, che influenzano negativamente i titoli dei fornitori cinesi.

Inoltre, gli investitori si concentrano sulla Federal Reserve, dopo le affermazioni di Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, che ha ridotto le aspettative per un imminente abbassamento dei tassi di interesse. In un’intervista a Bloomberg tv, Kashkari ha evidenziato l’incertezza attuale e il rischio che la politica dei dazi possa generare inflazione e stagnazione economica. Ha affermato che i tassi probabilmente non verranno toccati almeno fino a settembre, un commento che potrebbe non incontrare il favore della Casa Bianca, che ha ripetutamente esortato la Banca centrale a ridurre il costo del denaro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it