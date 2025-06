Mercati in Ripresa: Wall Street e Andamenti Asiatici

I mercati finanziari hanno reagito positivamente alla pubblicazione dei dati sul lavoro negli Stati Uniti, con i future su Wall Street in leggero rialzo (+0,03% sul S&P 500). Anche i listini asiatici hanno registrato buone performance, in particolare Hong Kong (+1,63%) e Shanghai (+0,43%), sostenuti dall’attesa per un incontro a Londra e da notizie di Reuters riguardo a possibili licenze di esportazione temporanee per i fornitori di terre rare statunitensi.

In contrasto, i dati negativi sull’export della Cina verso gli Stati Uniti hanno mostrato un calo del 34% a maggio, rispetto a un -18% nelle importazioni. Il surplus commerciale cinese è diminuito del 41%, scendendo a 18 miliardi di dollari. Inoltre, la Cina ha riportato il quarto mese consecutivo di deflazione, con una variazione dei prezzi al consumo a -0,1%, segnalando una domanda interna debole.

In Europa, spicca la britannica Alphawave, specializzata nella progettazione di chip, che ha accettato un’offerta di acquisto da Qualcomm per circa 2,4 miliardi di dollari, portando a un incremento del 24% del suo titolo.

Sul fronte dei titoli di Stato, il rendimento del Btp italiano decennale è sceso di 5 punti base, fissandosi al 3,47%. Analogamente, lo spread Btp/Bund è calato ulteriormente, raggiungendo i 94 punti base, vicino ai minimi dal febbraio 2021.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it