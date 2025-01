Mercati in Ripresa: Ottimismo in Vista di Trump, Milano Termina a +1,26%

L’ottimismo prevale sulle borse di tutto il mondo, con gli investitori che attendono l’investitura ufficiale di Trump, prevista per lunedì, e puntano sulla deregulation finanziaria promessa dal neopresidente. Il bitcoin continua la sua corsa, superando la soglia dei 100mila dollari, raggiungendo i 104.569 dollari. Le chiusure di oggi in Europa sono state decisamente positive: Milano termina a +1,26%, Londra a +1,36% (sostenuta dalla speranza di nuovi tagli da parte della Banca d’Inghilterra), Parigi a +0,98% e Francoforte a +1,20%. Piazza Affari segna i massimi dal 2008. Anche Wall Street è in territorio positivo, con il Nasdaq e il Dow Jones che avanzano di oltre un punto percentuale.

In Italia, sta per essere lanciato il Btp Più, un nuovo titolo rivolto alle famiglie. Questo bond ha una durata di otto anni e sarà offerto dal 17 al 21 febbraio. Le cedole, con pagamenti trimestrali, sono fisse e basate su un meccanismo “step up” in due fasi di quattro anni ciascuna, con un tasso cedolare più elevato nella seconda fase. Inoltre, per la prima volta, gli investitori avranno la possibilità di richiedere il rimborso anticipato del capitale alla fine del quarto anno, recuperando interamente l’importo investito o la quota desiderata, sempre per lotti minimi di 1.000 euro.