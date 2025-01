Mercati in Ripresa: Cresce l’Attesa per Trump

Le aspettative di una forte deregolamentazione dei mercati e la possibilità di un cambiamento nella politica monetaria della Fed riguardo ai tassi di interesse stanno sostenendo i listini azionari. Negli Stati Uniti, il Dow Jones ha registrato un incremento dello 0,68%, mentre lo S&P 500 ha guadagnato un punto percentuale e il Nasdaq è aumentato dell’1,30%. Anche le borse europee mostrano andamenti positivi: Milano è salita dell’1,14%, in linea con Parigi e Francoforte, mentre Londra ha superato il punto e mezzo di incremento. In particolare, il listino londinese Ftse 100 ha raggiunto un nuovo record storico, toccando gli 8.516 punti. Questo risultato è attribuito all’ottimismo riguardante l’economia globale, conseguente al calo della sterlina, in seguito alla pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio, scese dello 0,3% a dicembre. Tale scenario favorisce l’aspettativa di un possibile abbassamento dei tassi d’interesse da parte della Banca d’Inghilterra nel mese prossimo.

In Italia, l’inflazione mostra un segnale di rallentamento. Nonostante le preoccupazioni riguardanti l’industria, a Piazza Affari spiccano titoli industriali come Stellantis, che ha visto un incremento del 3,8%, seguito da Iveco con un +3,6% e Buzzi che è aumentata del 3,5%. L’andamento dell’euro rimane molto debole nei confronti del dollaro, con un cambio attuale fissato a 1,0284.

Questi sviluppi finanziari indicano un clima di maggiore fiducia tra gli investitori, sia negli Stati Uniti che in Europa, dove le performance positive dei mercati azionari riflettono ottimismi economici e attese di politiche monetarie più favorevoli. La debolezza dell’euro rispetto al dollaro è segnalata come un elemento pertinente per gli scambi internazionali e le imprese locali. Allo stesso tempo, l’andamento dei titoli industriali in Italia evidenzia un settore che continua a mostrare resilienza nonostante le sfide economiche generali. In questo contesto, gli investitori si concentrano sulle opportunità di crescita e sugli effetti delle politiche monetarie sulle performance di mercato.