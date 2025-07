Mercati in rialzo: Ottimismo e rischi secondo Candriam

Nell’attuale fase di comunicazione dei risultati finanziari, gli investitori si trovano a navigare in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche e un rialzo dei mercati. La ripresa dei titoli tecnologici statunitensi è tra i fattori che alimentano questo ottimismo, supportato anche dalle politiche economiche del presidente Donald Trump.

Nadège Dufossé, CFA Global Head of Multi-Asset di Candriam, osserva che i mercati globali stanno vivendo una fase di slancio, nonostante una percezione crescente del rischio tra gli investitori. La strategia di Trump sembra avere un impatto significativo, con pochi paesi pronti a contrastare l’aumento dei dazi e poco dissenso interno negli Stati Uniti. Questo porta gli investitori a rimanere attenti ai cambiamenti in atto.

Tuttavia, Dufossé evidenzia tre principali rischi che potrebbero influenzare il sentiment del mercato. Il primo è l’incertezza sui dazi, specialmente in settori chiave come farmaceutico, semiconduttori e automotive. Nonostante la reazione pacata degli investitori fino ad ora, eventuali conseguenze economiche potrebbero emergere in un secondo momento.

Un altro aspetto critico è la crescita economica. Gli indici S&P 500 e Nasdaq operano con rapporti P/E elevati, mentre l’ottimismo sui profitti rimane stabile, anche se si notano segnali di rallentamento nei nuovi ordini. Le attuali dinamiche tra titoli ciclici e difensivi creano una tensione potenzialmente instabile, che dipende dalla narrativa sulla crescita.

Infine, la posizione delle banche centrali riguardo ai tassi di interesse rappresenta un elemento importante. Le attese sui tassi di Usa ed Europa sono più cautelose, creando una situazione di volatilità controllata, pur con pressioni politiche e sfide economiche.

In questo scenario, Candriam adotta una strategia diversificata, con un focus su tecnologia e settori industriali, mantenendo una visione neutra sul mercato azionario europeo e interessi nel debito emergente.