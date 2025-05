Mercati in Rally con la Fed in Standby, Milano Affonda con Tim

Era quello che i mercati attendevano: la Fed ha deciso di mantenere fermi i tassi d’interesse, pur avvertendo sulla possibile crescita dell’inflazione. Questa mossa è stata accolta positivamente dalle borse. L’Europa apre in territorio positivo: Milano guadagna lo 0,4%, mentre Londra si mantiene sopra la parità. Anche i mercati asiatici mostrano segni di rialzo, segnando il quinto giorno consecutivo di crescita. La borsa indiana, invece, rimane piatta e non sembra risentire delle tensioni con il Pakistan.

I listini sono influenzati anche dall’attesa per la trattativa sui dazi tra Stati Uniti e Cina, prevista per il fine settimana, che potrebbe essere preceduta da un annuncio di accordo commerciale tra Washington e Londra. In Europa continuano a pubblicare i risultati trimestrali; in Italia, spiccano quelli delle banche, con Bper che registra un trimestre record, portando utili di 480 milioni. Nonostante i risultati siano in linea con le attese e la conferma degli obiettivi per il 2025, il titolo Tim crolla all’apertura di seduta, segnando un calo del 5%. A metà mattina, l’ad Pietro Labriola presenterà i risultati trimestrali agli analisti.

In arrivo anche i risultati della danese Maersk, considerata un indicatore dello stato del commercio globale: nonostante un ottimo primo trimestre, sono state riviste al ribasso le stime di crescita del traffico container a causa delle crescenti incertezze. Lo spread italiano cala a 106 punti, con un rendimento del decennale al 3,55%.