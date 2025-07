Mercati in movimento: Dax in rialzo prima dei dati inflazione

I mercati finanziari mostrano dinamiche interessanti, con particolare attenzione sulla situazione economica globale. Giovedì, il Dax è atteso in apertura con segni positivi dopo una chiusura in crescita dello 0,2% a 24.262,22 punti. Gli investitori si sono mostrati ottimisti in attesa della decisione sui tassi della Federal Reserve, che ha confermato il tasso di interesse di riferimento, mantenendolo invariato e senza fornire indicazioni su un possibile allentamento della politica monetaria.

Giovedì, l’attenzione si sposterà sui dati sull’inflazione in Germania, dove gli analisti stimano un calo al 1,9% per luglio, rispetto al 2,0% di giugno. Negli Stati Uniti, gli investitori focalizzeranno le loro valutazioni sull’indice PCE delle spese personali dei consumatori, considerato un indicatore chiave per la Federal Reserve, mentre l’Agenzia Federale del Lavoro presenterà il bilancio del mercato del lavoro per il mese di luglio.

In concomitanza, continua la stagione di pubblicazione dei bilanci aziendali. Società come BMW, Covestro, Aixtron e Lufthansa presenteranno i loro risultati, mentre negli Stati Uniti l’attenzione sarà rivolta ai colossi tecnologici Apple e Amazon.

Le chiusure degli indici europei e americani hanno mostrato variazioni differenti: il Dow Jones è sceso dello 0,4%, mentre il Nasdaq e l’S&P 500 hanno registrato rispettivamente una variazione negativa dello 0,1%. In Asia, il Nikkei ha mostrato un incremento dell’1,1%, mentre Shanghai e Hang Seng sono scesi dello 0,7% e dell’1,1%.